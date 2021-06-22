كريم تعزز المزايا التي تقدمها للكباتن وعائلاتهم من خلال منحهم خصومات وعروض لأكثر من 500 علامة تجارية حول المملكة

دوت الخليج – أوصاف الفارس

انطلاقا من حرصها على تعزيز الميزات التي تقدمها كريم لكباتنها، أعلنت عن تعاونها مع SDC Application والتي ستقوم بموجبها بمنح كباتنها المميزون والافضل أداءً من فئتي بلاتينيوم والذهبية عروض حصرية على منتجات، وخصومات على الفاتورة لأكثر من 500 علامة تجارية حول المملكة.

وسوف يسهم هذا التعاون في تقليل التكاليف اليومية للكباتن وعائلاتهم من خلال تقديم العديد من الوفورات على مصاريفهم اليومية وإتاحة المجال لهم للاستفادة من الميزات التي يقدمها تطبيق SDC مع اشتراك شهري مجاني مغطى من قبل كريم.

وتسعى كريم لتوفير حلول غير مسبوقة؛ عصرية، و موثوقة وآمنة، وذات أسعار تنافسية في مجال نقل الركاب وتوصيل الأغراض، تلبي احتياجات مستخدمي تطبيقها بهدف تسهيل وتبسيط حياتهم وتقوم بتطبيق معايير صارمة من حيث جودة الخدمات وأداء الكباتن، وفي ذات السياق تقوم الشركة بتوفير العديد من الميزات التي يوفرها نموذج عملها في النقل التشاركي مثل المرونة في اختيار ساعات العمل وتحصيل دخل إضافي مجزي، الى جانب ذلك يوجد إجراءات أخرى مثل نظام حوافز خاص بالكباتن حيث تتبنى “كريم” نظاماً تحفيزياً للكباتن ينبع من استراتيجيتها لرعاية الكباتن وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لديهم ويتم تصنيف الكباتن والميزات التي يحصلون عليها وفقاً لعدد الرحلات التي يقومون بها وتقيمات الزبائن كلما زادت الاثنتان كلما حصلوا على ميزات أكبر.

قامت كريم ببناء العديد من الشراكات التي تساهم في خفض التكاليف التشغيلية والحياتية على الكباتن، إذ تركزت الشراكات مع شركات حددها الكباتن بناء على توصياتهم واختيارهم يكون أثرها ملموسا عليهم, وتتنوع هذه الشراكات ما بين خصومات على الزيوت وصيانة السيارات وغسيل السيارات وغيرها من العروض التي ما يزال العمل جارياً على تنويعها وفقاً لمتطلبات الكباتن.

جدير بالذكر أن شركة كريم تفتح أبواب الانضمام لمزيد من الكباتن الراغبين بالعمل على منصتها لينضموا الى أكثر من 200 ألف كابتن مسجل على منصة كريم، لتكمل مساعيها في إحداث الفوارق الايجابية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين السعوديين.