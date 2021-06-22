نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الحج 1442هـ على الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الحج 1442هـ ، وفق ما تم إعلانه اليوم الأحد، 13 من شهر يونيو 2021، الموافق 3 من ذو القعدة للعام 1442هـ، من قبل وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، على موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر، وفق شروط وإجراءات أداء مناسك الحج لهذا العام، وموعد التسجيل في الحج 1442، مع العلم أن التقديم الإلكتروني لأداء الفريضة متاح حتى يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 23 يونيو 2021م، ولا أولوية لأسبقية الحجز، وفي التالي تعرف على آليات التسجيل والشروط المعلن عنها، بعد أن أعلنت الوزارة كامل استعدادها، لاستقبال الحجاج لهذا العام.

رابط التسجيل في الحج 1442هـ

والجدير بالعلم أن القائمين على شؤون المملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يضعوا نصب أعينهم الحفاظ على صحة المواطنين السعوديين، والقائمين على الأراضي السعودية، لذا دائمًا يراعى تعليمات وزارة الصحة السعودية، لتفادي انتشار فيروس كورونا، كوفيد-19، لذا تم تقرير قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل السعودية، بإجمالي عدد 60 ألف حاج، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي.

كيفية التقديم الإلكتروني لأداء فريضة الحج 1442هـ

كذلك لراغبي التسجيل لأداء فريضة الحج 1442هـ، اتباع الخطوات التالية بالتريب:

أولًا تسجيل على الرابط الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa.

يلي ذلك القيام بتعبئة البيانات بشكل صحيح، في الخانات المخصصة، والتأكد من صحة كافة البيانات.

في النهاية الضغط على أيقونة إرسال، ليتم إرسال طلبك.

شروط تسجيل الحج 2021 للمواطنين السعوديين والمقيمين

كذلك قد قامت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، بتحديد عدد من الشروط، الواجب توافرها في راغبي الحج لهذا العام 1442هـ، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا سكون العدد المتاح 60 ألف حاج فقط، للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة.

شرط أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18عام، ولا يزيد عن 65 عام.

كذلك حددت الوزارة شرط التحصين، لراغبي أداء مناسك الحج 1422هـ، وترتيب التحصين وفق الشروط (محصن، محصن متعافي من الإصابة، أو محصن حاصل على جرعة ومر على تطعيمه 14 يوم)

وترتيب التحصين وفق الشروط (محصن، محصن متعافي من الإصابة، أو محصن حاصل على جرعة ومر على تطعيمه 14 يوم) كما حددت وزارة الحج والعمرة، أن يقتصر الحج، على المواطنين السعوديين أو المقيمين من كافة الجنسيات في السعودية.

في الختام يجب أن يكون راغب الحج، خالي من الأمراض الصحية المزمنة.

استعدادات وحالة تأهب لموسم الحج 1442هـ

في الختام نوضح أن وزارة الحج والعمرة، تقوم بقيادة معالي نائب الوزير يوميًا، بتفقد التجهيزات بالتعاون، مع الجهات الأمنية، بالمملكة العربية السعودية، للتأكد من خطة السير، والمسارات الموضوعة لنقل الحجاج، وفق المعايير الصحية، ومعايير الجودة التي تليق باستقبال ضيوف الرحمن، لمناسك موسم الحج 1442هـ.