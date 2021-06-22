دوام بنك الراجحي الجديد وتطبيق الهواتف الأندر ويد وما هي أوقات الدوام

دوام بنك الراجحي الجديد والتطبيق الخاص بالبنك لكافة الهواتف . ذلك فيما يخص أيفون أو هواتف أند رويد . كذلك ما هي الأوقات المحددة للدوام في دوام بنك الراجحي . ذلك الموضوع الذي يشغل مواطني المملكة العربية السعودية . كذلك مواعيد دوام بنك الراجحي يتم البحث عنها حتي يتم معرفتها . لكي ما يتم التعامل مع الراجحي في المواعيد الجديدة ببنك الراجحي . ذلك لأنه البنك ذات سمعة طيبة علي مستوي المملكة ويتعامل معه الكثيرين من العملاء . كما أننا سنطرح المعلومات الخاصة في تطبيق الراجحي وكيفية الحصول عليه . كذلك كافة المعلومات التي تتعلق في مصرف الراجحي وأوقات الدوام الجديد .

دوام بنك الراجحي الجديد والأوقات التي تم تغييرها من البنك علي مستوي فروعه

يتم تغيير المواعيد الخاصة بالدوام في الراجحي علي مستوي فروعه . ذلك يتم في شهر رمضان من كل عام . كذلك يتم تغيير مواعيد الدوام وربما يتبقى بعض الفروع التي لا يسرى عليها التغيير . كما أن فترة التغيير في أوقات الدوام تخص الفترة الصباحية . كذلك لا تسرى تغييرات أوقات دوام بنك الراجحي في فرع صلة مول . كذلك فيما يخص المواعيد الخاصة بالفترة الصباحية . فهي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً . تستمر إلي الساعة الخامسة مساءً ذلك طوال فترة الأسبوع . فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع علي مدار العام . ذلك من خلال رقم بنك الراجحي يمكن التعرف علي كافة التفاصيل بالاتصال بالراجحي . كذلك وجب التنويه علي العملاء أن أوقات العمل في الراجحي تختلف في بعض الفروع . حيث أن هناك فروع تعمل علي مدار الأسبوع . كذلك تختلف المواعيد الخاصة بالعمل في هذه الفروع التي تعمل طوال الأسبوع من مصارف الراجحي .

وسائل التواصل مع الراجحي المختلفة لإتاحة الفرصة للتعرف علي أي تفاصيل

تقوم مجموعة مصارف بنك الراجحي بتوفير وسائل عدة لكي ما يتم التواصل مع كافة العملاء . كذلك تتنوع وسائل التواصل منها أرقام هواتف أو من خلال الموقع الرسمي للراجحي . ذلك من خلال شبكة الأنترنت وفيما يخص أرقام الهواتف نتعرف عليها كالآتي .

فروع بنك الراجحي توفر الرقم الموحد لها للاتصال وهو رقم 00966920003344 . كذلك قام بنك الراجحي بتوفير رقم خاص بالعملاء الحاليين وهو 8001248880 . كما أن الراجحي يوفر رقم هاتف بشكل مجاني للاتصال وهو رقم 8001241222 . كذلك أيضاً بالإضافة لوسيلة التواصل مع الراجحي علي الموقع الرسمي له بشبكة الأنترنت . كما أن من خلال تطبيق الراجحي يوفر وسيلة التواصل من خلال التطبيق .

ما هي الوسيلة التي يتم من خلالها الحصول علي تطبيق الراجحي لهواتف أند رويد

تم تخصيص إصدارين من الراجحي للتطبيق لهواتف أند رويد .

ذلك فيما يخص التطبيق الأول يعمل مع نظام IOS .

كذلك التطبيق الثاني من الراجحي يعمل مع نظام أند رويد .

كما أن دوام بنك الراجحي الجديد يتاح علي كلتا التطبيقين .

يتاح علي كلتا التطبيقين . يمكنك الحصول علي التطبيق للراجحي من المنصات المعتمدة مثل جوجل بلاي .

كذلك من خلال المنصات المعتمدة يتم تثبيت تطبيق الراجحي علي الهاتف .

علي الهاتف . كما أن التطبيق يتم تثبيته من خلال منصة APPLE STORE لهواتف نظام IOS .

كذلك من خلال التطبيق يمكن التعرف علي كافة ما يخص الراجحي وأيضاً التعاملات مع البنك .

الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية لبنك الراجحي

فرع بنك الراجحي في خرج العام وأيضاً في أبها المطار . كذلك فروع الراجحي في ظهران الجنوب وأيضاً مكة الشرائع . كما أن فروع بنك الراجحي بالمناخه بالمدينة المنورة والطائف . كذلك فروع الراجحي في الدمام والهفوف وحي الصحيفة في طريق الملك فهد . فرع الرياض غرب الديرة وهناك فرع بشارع الأمير سلطان ذلك الفرع للرجال فقط . كما أن مصرف الراجحي في العزيزية في طريق المدينة المنورة . كذلك باقي الفروع المنتشرة غير التي تم ذكرها علي مستوي المملكة العربية السعودية .

دوام بنك الراجحي الجديد وتم التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة . في مواعيد بنك الراجحي الخاصة بالدوام . كذلك تم ذكر بعض الفروع من مصرف الراجحي علي مستوي السعودية .