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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام بنك الراجحي الجديد وتطبيق الهواتف الأندر ويد وما هي أوقات الدوام في المقال التالي
دوام بنك الراجحي الجديد والتطبيق الخاص بالبنك لكافة الهواتف . ذلك فيما يخص أيفون أو هواتف أند رويد . كذلك ما هي الأوقات المحددة للدوام في دوام بنك الراجحي . ذلك الموضوع الذي يشغل مواطني المملكة العربية السعودية . كذلك مواعيد دوام بنك الراجحي يتم البحث عنها حتي يتم معرفتها . لكي ما يتم التعامل مع الراجحي في المواعيد الجديدة ببنك الراجحي . ذلك لأنه البنك ذات سمعة طيبة علي مستوي المملكة ويتعامل معه الكثيرين من العملاء . كما أننا سنطرح المعلومات الخاصة في تطبيق الراجحي وكيفية الحصول عليه . كذلك كافة المعلومات التي تتعلق في مصرف الراجحي وأوقات الدوام الجديد .
دوام بنك الراجحي الجديد والأوقات التي تم تغييرها من البنك علي مستوي فروعه
يتم تغيير المواعيد الخاصة بالدوام في الراجحي علي مستوي فروعه . ذلك يتم في شهر رمضان من كل عام . كذلك يتم تغيير مواعيد الدوام وربما يتبقى بعض الفروع التي لا يسرى عليها التغيير . كما أن فترة التغيير في أوقات الدوام تخص الفترة الصباحية . كذلك لا تسرى تغييرات أوقات دوام بنك الراجحي في فرع صلة مول . كذلك فيما يخص المواعيد الخاصة بالفترة الصباحية . فهي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً . تستمر إلي الساعة الخامسة مساءً ذلك طوال فترة الأسبوع . فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع علي مدار العام . ذلك من خلال رقم بنك الراجحي يمكن التعرف علي كافة التفاصيل بالاتصال بالراجحي . كذلك وجب التنويه علي العملاء أن أوقات العمل في الراجحي تختلف في بعض الفروع . حيث أن هناك فروع تعمل علي مدار الأسبوع . كذلك تختلف المواعيد الخاصة بالعمل في هذه الفروع التي تعمل طوال الأسبوع من مصارف الراجحي .
وسائل التواصل مع الراجحي المختلفة لإتاحة الفرصة للتعرف علي أي تفاصيل
تقوم مجموعة مصارف بنك الراجحي بتوفير وسائل عدة لكي ما يتم التواصل مع كافة العملاء . كذلك تتنوع وسائل التواصل منها أرقام هواتف أو من خلال الموقع الرسمي للراجحي . ذلك من خلال شبكة الأنترنت وفيما يخص أرقام الهواتف نتعرف عليها كالآتي .
- فروع بنك الراجحي توفر الرقم الموحد لها للاتصال وهو رقم 00966920003344 .
- كذلك قام بنك الراجحي بتوفير رقم خاص بالعملاء الحاليين وهو 8001248880 .
- كما أن الراجحي يوفر رقم هاتف بشكل مجاني للاتصال وهو رقم 8001241222 .
- كذلك أيضاً بالإضافة لوسيلة التواصل مع الراجحي علي الموقع الرسمي له بشبكة الأنترنت .
- كما أن من خلال تطبيق الراجحي يوفر وسيلة التواصل من خلال التطبيق .
ما هي الوسيلة التي يتم من خلالها الحصول علي تطبيق الراجحي لهواتف أند رويد
- تم تخصيص إصدارين من الراجحي للتطبيق لهواتف أند رويد .
- ذلك فيما يخص التطبيق الأول يعمل مع نظام IOS .
- كذلك التطبيق الثاني من الراجحي يعمل مع نظام أند رويد .
- كما أن دوام بنك الراجحي الجديد يتاح علي كلتا التطبيقين .
- يمكنك الحصول علي التطبيق للراجحي من المنصات المعتمدة مثل جوجل بلاي .
- كذلك من خلال المنصات المعتمدة يتم تثبيت تطبيق الراجحي علي الهاتف .
- كما أن التطبيق يتم تثبيته من خلال منصة APPLE STORE لهواتف نظام IOS .
- كذلك من خلال التطبيق يمكن التعرف علي كافة ما يخص الراجحي وأيضاً التعاملات مع البنك .
الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية لبنك الراجحي
- فرع بنك الراجحي في خرج العام وأيضاً في أبها المطار .
- كذلك فروع الراجحي في ظهران الجنوب وأيضاً مكة الشرائع .
- كما أن فروع بنك الراجحي بالمناخه بالمدينة المنورة والطائف .
- كذلك فروع الراجحي في الدمام والهفوف وحي الصحيفة في طريق الملك فهد .
- فرع الرياض غرب الديرة وهناك فرع بشارع الأمير سلطان ذلك الفرع للرجال فقط .
- كما أن مصرف الراجحي في العزيزية في طريق المدينة المنورة .
- كذلك باقي الفروع المنتشرة غير التي تم ذكرها علي مستوي المملكة العربية السعودية .
دوام بنك الراجحي الجديد وتم التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة . في مواعيد بنك الراجحي الخاصة بالدوام . كذلك تم ذكر بعض الفروع من مصرف الراجحي علي مستوي السعودية .
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