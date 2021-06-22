دوت الخليج – المدينة

اختتمت جمعية القلب السعودية الخيرية بالمدينة المنوره(قلوبنا) وباالتعاون مع فرع جمعية القلب السعودية بالمدينة المنورة حملة ( القلب السليم) ،والتي استمرت في تقديم خدماتها من خلال العيادة المتنقلة لمدة أسبوعين متواصلة بممشى العباس بن عباده (الهجرة) بهدف الكشف المبكر عن المخاطر القلبية والتوعية بأهمية الكشف المبكر والتعريف بأهم مسببات أمراض القلب حيث تم الكشف طيلة أيام الحمله على (172) زائر للعيادة

وتم إحالة (29) حالة إلى مركز الأمراض المزمنة (سكر) ، و 25 حالة إلى مركز الأمراض المزمنة (الضغط) كما تم توجيه بعض النصائح والتعليمات الطبية للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من المخاطر القلبية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعية السعودية الخيرية (قلوبنا) تنهي حملة الكشف المبكر عن المخاطر القلبية في ممشى الهجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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