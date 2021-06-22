قراءة في جماليات الصهريج….الكاتبة الصحفية / جواهر الحارثي

من ستينات القرن العشرين يروي لنا الكاتب والروائي السعودي عبده خال بلسان أواخر العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، عن مشاهد واحداث تاريخية في صفحات “الصهريج” تكاد لاتزال تلعب أدواراً أساسية في حياة البشرية؛

(العرق-الفقر –الجنسية) تلك الثقافات الجائرة على من لم يحسن التصالح معها هذه العبارة استخلصتها من معاناة شخصيات الرواية الثلاث الأساسية ، إبراهيم عاشور يرثي عرقه المزروع في أماكن بعيدة محمدوة يئن لحلمه المرهون في قانون الجنسية

الياردي يهرب من واقع فقره إلى سراب الكنز الموعود ثم لم تكن العبارة الوحيدة، فبين سطور الرواية رسائل غزيرة تلفظها أحداث زمانية وعاطفية متنوعة، تنقلت بأصحابها إلى فضاءات غير مستقرة الأحوال؛ تارة تهيمن عليها سحب المزن الركامية التي تنذر بالأعاصير والعواصف الرعدية والظروف القاسية، وتارة إلى سحب سمحاقيه يصعب التنبؤ بحالها، وبالرغم من تقلبات احوالها الجوية إلا أنها لم تكشف ذات يوم عن تباشير غيث السماء أو حتى رذاذ يروي به أبناء الصهريج تصحر أفئدتهم المتهالكة، ويرمم طرقاتهم الوعرة

نبأتني الرواية بأن “البشر غالباً لا يدركون انحراف خطواتهم إلا بعد فوات الأوان ” و” الانحرافات القاتلة حياة برزخيه تأبى الموت

اعتقد أن الصهريج لم تكن مجرد رواية، فقد حملت بين دفتيها ارث ثقافي عميق، تلك الأماكن الأثرية، المعالم المهجورة، المعتقدات الباطلة التي أهلكت معتنقيها، المناطق الجغرافية والتحولات التاريخية عليها؛ وعلى سطحها شخصيات حقيقية أنجبت الحرية، وأخرى نرجسية تجرعت مرارة طبيعتها، وأنذرت القارئ بالابتعاد عنها؛ كما حملت الصهريج عبارات مجازية ناطقة أقل ما يمكن أن تصنعه أن تكون دروس حياتية، منها على سبيل

المثال

للتاريخ وجهان (رسمي واجتماعي) كل منهما يدعي الصدق

آلة الزمن تعري الجبال الصماء

السبات العميق مقصلة لوأد المستقبل

الرواية غالباً ما تأخذ القارئ إلى متعة الأجواء الضبابية يراها ولا يستطيع ملامستها، أعتقد انه يعيش معها حالة يقظة واعية أكثر من كونه متأملاً لأفعال الماضي البسيط، فبأحداثها الماضية الحاضرة وأماكنها الواقعية وثقافتها الممزوجة بين كان ولازال، فاعلية تحرض القارئ على استحثاث الأحداث، وترقب نهايتها وربطها بالواقع ثم الاعتبار منها؛ والأولى بها في رأيي أن تترجم على أرض الواقع في سلسلة حلقات تلفزيونية تشعل وقود المعرفة الأدبية، وتعزز قيمة الإبداع الثقافي

مسك الختام

الأحداث التي يلتقي فيها الحاضر والماضي بقناع الواقع تنجب مستقبلاً مبهراً للرواية الإبداعية