نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات قليلة قبل الإغلاق.. السعودية تستقبل طلبات الحج الأخيرة عبر المسار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة وتغلق طلبات الحج عبر المسار الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية التي خصصتها الحكومة السعودية لاستقبال طلبات الراغبين في الحج لهذا العام، والتي استقبلت خلاله أعدادًا مليونية من حجاج الداخل، وذلك قبل أن تعلن النتائج عقب الفرز خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

في السطور المقبلة سنتعرف على تفاصيل الخبر، كما سنتطرق إلى آخر مستجدات طلبات الحج المقدمة لدى السلطات السعودية منذ فتح باب التقديم مطلع الشهر الجاري.

طلبات الحج الإلكتروني

ساعات قليلة إذا هي المتبقية على استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج للموسم الحالي 1442 هـ، والذي من المقرر أن ينتهي فعليًا عند الساعة العاشرة من مساءً غدًا الأربعاء 13/11/1442 هـ الموافق لـ 23/6/2021 م.

وستقوم السلطات السعودية يوم الجمعة المقبل 15/11/1442 هـ الموافق لـ 25/6/2021 م بفتح البوابة الإلكترونية لأجل إعلان النتائج عقب فرز طلبات، وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها المملكة لحج هذا العام.

رابط التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني

قبل نحو أسبوع، وتحديدًا في يوم الأحد 3 ذو القعدة 144 هـ الموافق لـ 13 يونيو 2021 م، بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر بوابتها الإلكترونية، استقبال طلبات الحج للراغبين في التسجيل والتقديم، وأتاحتها السلطات لمدة 10 أيام.

ونوهت الوزارة إلى أنه لا توجد أفضلية أو أولوية للتسجيل المبكر عبر منصتها الإلكترونية، على أن يكون التسجيل متاحًا للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الحالي من خلال المنصة التي خصصتها الوزارة لذلك.

في هذا الإطار، وضعت وزارة الحج والعمرة جملة من المعايير والاشتراطات نسردها فيما يلي:

التسجيل في البوابة الإلكترونية لا يعني الاختيار من ضمن الحجاج للموسم 1442 هـ، إلا أن هناك معايير خاصة بترتيب الأولوية لهذا.

تجري معايير الاختيار من المسجلين في البوابة الإلكترونية، ممن انطبقت بحقهم الاشتراطات التنظيمية والصحية، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون الراغب في الحج أو المتقدم، لم يسبق له حج بيت الله الحرام مطلقًا. مراعاة العامل السني بشكل تنازلي، حيث يبدأ من عمر 65 عامًا نزولًا إلى من هم أقل منهم عمرًا، بغرض تمكينهم من أداء الفريضة.

أخيرًا، سيكون الحجز وشراء الباقات المحددة سلفًا، بعد النجاح في اجتياز المعايير بدءًا من يوم الجمعة 15/11/1442 هـ، من الساعة الواحدة ظهرًا.

إقبال واسع

رغم كون حج هذا العام مخصص كما في العام السابق لحجاج الداخل، إلا أن وزارة الحج والعمرة السعودية كشفت يوم السبت الفائت، عن استقبال ما يزيد عن نصف مليون من طلبات الحج لهذا العام عبر منصتها الإلكترونية.

في هذا السياق، أوضح عبد الفتاح بن سليمان مشاط الذي يشغل منصب نائب وزير الحج والعمرة، أن المسار الإلكتروني الذي وضعته الوزارة استقبل خلال الأيام الماضية، ومنذ فتح باب التقديم أكثر من 500 ألف طلب.

وأوضح المسؤول السعودي، بوابة المسار الإلكتروني، المخصصة لحجاج الداخل، هي المنفذ والوسيلة الوحيدة لحجز خدمات الشركات والمؤسسات المصرح به للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وبين مشاط أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يهدف بالأساس إلى تيسير عملية التقدم لطلبات الحج، فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية بين جهتي التعاقد، علاوة على المراقبة والإشراف الدقيق على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها داخل المملكة، مع استمرار جائحة كورونا.

باقات الحج 1442 هـ

مع إطلاق وزارة الحج والعمرة السعودية البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الحج لهذا العام، فقد وضعت 3 باقات للحج تشمل ما يلي:

ضيافة مميزة أبراج: وهي تأتي بسعر 16560 ريال سعودي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. ضيافة مميزة مخيمات: وهي بسعر 14300 ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة الماضية. ضيافة مخيمات: بسعر 12113 ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على آخر مستجدات استقبال طلبات الحج 1442 هـ لحجاج الداخل، عبر المسار الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية التابعة لـ وزارة الحج والعمرة السعودية ، ورابط التقديم والتسجيل، بالإضافة إلى موعد الفرز وإعلان النتائج، واختتمنا بـ باقات حج هذا العام وأسعارها.