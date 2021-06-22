نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي في المقال التالي

طالما تسعي المملكة العربية السعودية إلى تحسين المستوي المعيشي للمواطن السعودي عن طريق طرح العديد من المشاريع والبرامج التي تمكن المواطن من تحسين مستوي المعيشة وزيادة الاستقرار الاقتصادي للمملكة ومن أهم هذه البرامج برنامج ريف الذي يمثل إرادة المملكة العربية السعودية في تطوير قدرتها الإنتاجية الزراعية . نبذة عن برنامج ريف برنامج حكومي مخصص لصغار المزارعين أو المنتجين الزراعيين للمساهمة في تطوير أعمالهم ومعيشتهم ووصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية أو العالمية وقد يكون البرنامج عبارة عن دعم مباشر أو مبادرات ولا يتعارض هذا البرنامج مع الضمان الاجتماعي ويمكن للفرد التسجيل في أكثر من برنامج ولا تتجاوز القيمة السنوية للدعم في جميعها الأربع وخمسون ألف ريال سعودي سنويا والتقديم يشمل جميع مناطق المملكة ولكن لوحظ أن أكثر الطلبات تأتي من المنطقة الجنوبية . القطاعات المدعومة في برنامج ريف يدعم البرنامج العديد من القطاعات مثل قطاع البن والنحل وإنتاج العسل الورد والمحاصيل البعلية مثل السمسم وكذلك الفاكهة (العنب والمانجو) وقطاع دعم الأسر المنتجة. شروط التسجيل في الدعم الريفي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والعمر أكثر من الواحد والعشرين عاما ولا يكون المتقدم للدعم عنده سجل تجاري ولا يكون موظف في أي من القطاع الخاص أو القطاع العام وإذا كان موظف لا يتجاوز الراتب الشهري 6000 ريال سعودي.

يجب استخراج وثيقة العمل الحر قبل الطلب في حالة الرغبة في الحصول على دعم الأسر المنتجة والأسر الريفية ولابد أن يكون مسمي الوثيقة مطابق للمهنة التي تعمل بها .

في حالة التقديم في قطاع النحل وإنتاج العسل يجب تواجد رخصة نحال.

لابد من تواجد حساب بنكي للمتقدم وخاصة في حالة الدعم المالي المباشر. آلية التسجيل في برنامج ريف من جوجل نكتب ريف وندخل على الموقع الرسمي أو الدخول عن طريق الرابط المخصص لذلك.

ادخل البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة.

اختر القطاع الذي ترغب العمل به من القطاعات المطروحة أمامك.

قم بمتابعة المطلوب حتي الانتهاء من التقديم.

تظهر نتيجة الأهلية كل شهر ميلادي وأقصي تأخير لصدور الأهلية أو عدمها هو الثلاثة أشهر. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة وشروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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