نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الأمن البيئي jobs 1442 القبول النهائي عبر ابشر للتوظيف ومدة الدورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج قبول الأمن البيئي jobs 1442، وذلك بعد أن تم الإعلان عن إطلاق نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن البيئي اليوم عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية المتاحة وإشعارات القبول المبدئي والنهائي، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً بالأمن البيئي للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة جندي، وقد أوضحت الإدارة متطلبات التحضير للدورة ومدة دورة الأمن البيئي والمستندات المطلوبة عند التحضير، بالإضافة إلى تعليمات الحضور إلى مركز التدريب المحدد لكل طالب، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول ابشر توظيف للاستعلام عن نتائج الأمن البيئي 1442.

نتائج قبول الأمن البيئي jobs 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الثلاثاء بتاريخ الثاني عشر من شهر ذي القعدة للعام الهجري الجاري الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر يونيو لعام 2021م عن إطلاق نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة جندي.

وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية التعليمات الواجب اتباعها من جانب كافة الطلاب المقبولين بشكل نهائي قبل التحضير لدورة الأمن البيئي، بالإضافة إلى إيضاح المستندات المطلوب إحضارها، والمتطلبات الواجب تحضيرها قبل الدورة.

نتائج قبول الأمن البيئي والمستندات المطلوب تحضيرها

إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور منها، إلى جانب إحضار عدد 4 صور ملونة مقاس 3*4 بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء، ومكشوف الرأس، وكتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة من الصور، وإحضار آيبان حساب بنكي مصدق ومفعل ومحدث، بالإضافة إلى ذلك، إحضار أصل بطاقة الصراف الآلي، بالإضافة إلى إحضار التالي:

تحضير الأدوات المدرسية التالية (3 مذكرة جامعية 200 ورقة مقسمة إلى خمسة أقسام، وعدد 3 قلم أزرق، و 3 قلم رصاص، وبراية، ومذكرة جيب صغيرة، وملف بلاستيكي شفاف. الحضور إلى المركز باللبس الرياضي المحدد. وضع الأغراض في شنطة لعدم وجود صناديق أمانات لحفظ الأشياء. في حال الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، يجب إرسال نتيجة الفحص على رقم المركز واتساب (0564640461)، وسوف يتم تحديد تاريخ مناسب لدخول دورة الأمن البيئي بعد إتمام الشفاء. الحضور إلى مركز التدريب المحدد لكل طالب مقبول نهائياً في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 10 ذو القعدة 1442هـ.

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج قبول الأمن البيئي jobs 1442 من خلال اتباع رابط (jobs.sa) منصة ابشر توظيف الرسمي.

متطلبات التحضير لدورة الأمن البيئي

أوضحت إدارة القبول المركزي المتطلبات الواجب تحضيرها لدورة الأمن البيئي، حيث يمكنكم التعرف على المتطلبات من خلال الصورة التالية:

تعليمات الحضور لدورة الأمن البيئي 1442

يجب على جميع المقبولين نهائياً الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الرابط المرفق بالإعلان الوظيفي عبر ابشر توظيف، ومنع دخول أي أدوية طبية إلا للضرورة، وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

ويمنع إحضار الملابس المدنية مثل الثوب والشماغ والأدوات الحادة والنظارات الشمسية وغيرهم، ويمنع على الطالب أيضاً الحضور إلى المركز بالسيارة الخاصة، ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار، ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند حدوث مخالفة، ويمنع أيضاً الدخان وكل ما يتعلق به.

كما يمنع استخدام كافة أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز، ونظراً للوضع الحالي، فسوف تكون مدة الدورة ثلاثة أشهر داخلية بدون خروج أو زيارة، ويجب رفع مستوى لياقتك البدنية، لأن ذلك سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات، ومن يرغب في استعلام نتائج قبول الأمن البيئي jobs يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.