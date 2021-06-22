تمويل فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب بالتقسيط الميسر لدى موقع سلفة

الآن تمويل فوري في خلال خمسة عشر دقيقة من خلال الأون لاين بدون الذهاب إلى أي مصلحة حكومية أو أي مكان آخر داخل أراضي السعودية يمكن الحصول على تمويل يبدأ من 1000 ريال سعودي إلى 5000 ريال سعودي عن طريق موقع منصة سلفة في السعودية ويمتاز بالموافقة السريعة على التمويل المناسب بفترة سداد ميسرة بالمملكة العربية السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يعرف باسم ساما في المملكة والتقديم الآن من خلال رابط التقديم على التمويل الفوري والطارئ بالتقسيط المرن والميسر عبر موقع منصة سلفة في أراضي المملكة لخدمة المواطن السعودي فقط لا غير.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى موقع منصة سلفة

منصة سلفة في السعودية هو تمويل شخصي سريع وفوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو تعريف مختصر الراتب بالمنصة لأنه تمويل أون لاين مخصص لتقديم سلفة طارئة للمواطنين السعوديين فقط لمساعدتهم على متاعب المعيشة ويتم سدادها بجدولة مريحة وميسرة بعد نزول الراتب الشهري للعميل المتقدم لدى منصة سلفة السعودي وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

التمويل متاح فقط لكل العملاء السعوديين بشرط أن يكون دخله الشهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للتقديم على قرض منصة سلفة بالمملكة.

تمويل سلفة في السعودية يوفر مبلغ نقدي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي ولكن يشترط توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص وفترة عمل ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي بالسعودية.

التمويل لدى منصة سلفة السعودي يبدأ من عمر ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك ويصل إلى ستون عام فقط لا غير.

أهم مميزات الحصول على قرض منصة سلفة بالمملكة