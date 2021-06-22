التسجيل في بنك الراجحي للحصول على تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال

العديد من السعوديين والمقيمين وأيضا الوافدين الجدد يبحثون عن تمويل بمبلغ من المال حتى يتم الحصول على مبتغاهم، ولكن هناك بعض من العقبات والشروط الحادة من قبل قلة من البنوك والشركات التمويلية، ولكن هناك أيضا بنوك سعودية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تساعدك في الحصول على التمويل الشخصي بأقل الشروط والإجراءات الميسرة، تسهيلا لراحة المواطنين والمقيمين أيضا، ويتم تقديم التمويل دفعة واحدة بمبلغ مالي قد يصل في بعض الأحيان إلى 60 ألف، أو يصل إلى 300 ألف وفي بعض البنوك أيضا حتى مليون ونصف ريال، كل بنك على حده، ومن ضمن أهم البنوك السعودية والذي يوفر عدد كبير من المميزات هو بنك الراجحي للتمويل الشخصي.

التسجيل في بنك الراجحي

بعد اختيار التمويل الأنسب لك من تمويلات وعروض الراجحي، من تمويل وطني، تمويل وطني مرن، تمويلك حتى العاشرة مساءً، تمويل سيارات، تمويل للمتقاعدين، يجب أن تتوجه إلى مصرف الراجحي الإلكتروني، إضافة كافة البيانات المطلوبة، التسجيل في بنك الراجحي إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني، والحصول على أفضل العروض والخدمات المتاحة، والتمتع بالبطاقات الائتمانية والذهبية وإنسان، وإنفنيت، الفرسان، البطاقة الرقمية من مصرف الراجحي، وبرنامج تساهيل، كل هذا وأكثر من خلال فتح حساب في بنك الراجحي للحصول على عروض السيارات الحديثة والعروض الشخصية المتوفرة من خلال بنك الراجحي الإلكتروني، كما يمكنك الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الراجحي متوفر لديك.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

تختلف شروط فتح حساب في مصرف الراجحي من حساب إلى أخر، وكل هذا وفق بعض الشروط والمستندات المطلوبة لذلك، من ضمن تلك الحسابات، الحساب الجاري، الحساب الخاصة، حساب التميز، ومتوفر أيضا أرقام بنك الراجحي لخدمة العملاء والمواطنين، للاتصال والاستفسار عن جميع العروض والخدمات المتوفرة، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، بعد الإطلاع على شروط فتح حساب في بنك الراجحي إلكتروني والتي تتلخص في الهوية الوطنية والعمر للأفراد، ويجب أيضا أن يكون للعميل حساب في أبشر، ورقم الجوال الذي سيتم تسجيله في البيانات يجب أن يكون من أحدى مراكز الاتصال داخل المملكة، وتقديم جواز السفر وصورة منه للمقيمين والوافدين الجدد حتى تحصل على تمويل الشخصي بكل سهولة ويسر.

تمويل شخصي مرن

التمويل مقدم من بنك الراجحي لجميع الأفراد المواطنين والمقيمين، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في المواطنين السعوديين، أنه لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال وللمتقاعدين 1900 ريال، ولكن المقيمين لا يقل الراتب عن 5000 ريال، ليحصل على تمويل شخصي يبدأ من 8 ألاف ريال وحتى 2 مليون ريال، كل هذا بفترة سداد خمس سنوات، ويمكنك احتساب مبلغ القسط الشهري ومبلغ التمويل من خلال حاسبة التمويل من بنك الراجحي، وهي خدمة مجانية تقدم للعملاء لاحتساب الأقساط الشهرية وهل أنت مؤهل للحصول على التمويل أم لا، ويجب عليك عند التقديم لطلب التمويل تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي هوية المقيم، والهوية الوطنية، تعريف بالراتب، نموذج طلب التمويل.