نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج 4 رجال لهم الحق كمحرم للراغبات في الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية توجد مجموعة من القوانين لا زال الاحتفاظ بها لكي ننظم عملية الحج، فحددت أشخاص يتم اعتبارهم كمحرم للمرأة عند وجودها لأداء الفريضة العظمى في الإسلام، وتم الإعلان عن هؤلاء الأشخاص من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية ومن خلال مقالتنا يتم توضحيها لكل متابعينا.

وزارة الحج : هؤلاء يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم في الحج

في المملكة العربية السعودية، تم إصدار بيان من قبل وزارة الحج والعمرة حيث إنه يؤكد فيه أن الخال أو العم لا يكونوا محرم بالنسبة للنساء الذين يرغبون في أداء فريضة الحج، والنساء التي تم التسجيل في المسار الإلكتروني لأداء فريضة الحج لعام 2021 لم يتم الإقبال منهم سواء من العم أو الخال.

أشخاص غير العم والخال لهم الحق في أن يكونوا محارم الحج وشروط قبول المحرم للمرأة للتسجيل في المسار الإلكتروني.

أولاً: الأشخاص غير العم و الخال الذين لهم الحق في أن يكونوا محارم الحج وهي كالآتي:

أب المرأة. أو يكون أخو المراة. وأيضا زوج المرأة. بالإضافة إلى ذلك أن يكون ابن للمرأة.

وفي المملكة العربية السعودية تم التوضيح من قبل وزارة الحج أن هؤلاء الأربعة الأشخاص فقط القادرين في ترابط المعلومات التي سوف تخص مقدمة الطلب.

ثانيا: شروط قبول المحرم للمرأة للتسجيل في المسار الإلكتروني:

قامت وزارة الحج بالتوضيح أن يجب على المحرم سواء من أب ،أو أخ ،أو ابن ،أو زوج، أن يكونوا مسجلين في المسار الإلكتروني، حيث إنه أشارت إلى أن الأشخاص الذين لم يتم تسجيلهم عبر البوابة الإلكترونية لم يتم قبولهم في رغبتهم في أداء فريضة الحج، وذلك باستثناء المتقدم لتسجيلة كمحرم، وأوضحت شرطاً آخر أن في هذا العام متاح للمواطنين والمقيمين الحج ولكن لابد أن يكونوا قد حجوا أخر خمسة أعوام، وتكون الأولوية فقط لمن لم يسبق له الحج.

موعد تعديل البيانات الخطأ للنساء الراغبات في الحج في بوابة الحج الإلكترونية

في يوم 14 من ذو القعدة العام الحالي ،أعلنت في هذا اليوم إنه يمكن للنساء الذين قد سجلو خطأ المحرم، يتم تقديم طلب مستقل لتعديل البيانات من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك عند إظهار نتائج المقبولين في الحج، أيضاً في يوم 14 من ذو القعدة يتم من خلال هذا التاريخ نشر كافة التفاصيل الخاصة بالباقات سواء بالحجز أو الشراء.