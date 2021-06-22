نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة 2021 وتقديم الاعتراض في المقال التالي
الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة من أهم الخدمات التي تقوم بتوفيرها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية المتعددة حيث يمكن أيضًا الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة برقم السجل وكذلك الاستعلام عن الغرامات بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالإضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات عن المخالفات عبر الموقع ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة برقم المخالفة.
الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة
يقوم كل من المستثمرين والمستهلكين بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التجارة والتي من أهمها الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة وتقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات تيسيرًا على الأفراد ولضمان الالتزام بكافة الضوابط والأحكام التي تفرضها الوزارة ويمكن الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة كما يلي:
طريقة الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
- التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على الاستفسار عن مخالفة تجارية.
- قراءة المعلومات المتعلقة بالخدمة.
- يتم الضغط على كلمة أبدأ الخدمة.
- يطلب بعد ذلك الموقع من المستعلم كتابة رقم السجل التجاري أو الرقم الخاص بالرخصة البلدية.
- بعد الضغط على كلمة استعلام تظهر أمام المستعلم كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الخاصة به وكذلك تاريخ الخالفة ورقمها.
- يظهر أيضًا أمام المستعلم قيمة مخالفات وزارة التجارة المسجلة عليه والتي يجب سدادها لرفع المخالفات عنه.
طريقة تقديم اعتراض على مخالفة وزارة التجارة
قامت وزارة التجارة السعودية بالسماح لأصحاب الشركات والتجار الذين تم توقيع مخالفات عليهم بتقديم تظلمات عن هذه المخالفات في حالة وجود مبررات قوية للاعتراض ويتم تقديم الاعتراض بأكثر من طريقة وهم:
- يقوم صاحب الشركة أو التاجر المعترض على المخالفة بالاتصال مباشرة بالرقم الموحد 1900 ومن ثم إتباع التعليمات وتقديم الاعتراض تليفونيًا.
- يقوم صاحب الشركة أو التاجر بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التجارة ومن ثم البدء في تقديم الطلب إلكترونيًا.
- أن يقوم صاحب الشركة أو التاجر بالتواصل مع المسئولين بالحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر تويتر ومن ثم تقديم طلب الاعتراض مع إبداء الأسباب الخاصة بالاعتراض.
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