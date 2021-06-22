إجراء أكثر من 50 عملية تبديل وإصلاح الصمام الميترالي بمركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالقصيم

دوت الخليج – القصيم تمكن الكادر الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ، من إجراء اكثر من 50 جراحة قلب خاصة (بالصمام الميترالي) مترافقة مع ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2021م .

وأكد الفريق الطبي بمركز القلب أنّ غالبية حالات الصمام الميترالي كانت متأخرة ومصابة بارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي ، الذي يؤدّي الى تشوّه شديد في شكل البطين الأيسر “D-shaped LV” وهو مؤشر مهم لزيادة خطورة العملية ، مما أدى إلى تطبيق بروتوكول علاجي خاص قبل وأثناء الجراحة يسهم -بإذن الله- في خفض الضغط الرئوي واعادة ضخ الدم بشكل طبيعي إلى الرئتين ، حيث حققت هذه العمليات نتائج مميزة تضاهي مثيلاتها في مراكز القلب العالميّة .

الجدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تميز بالعديد من عمليات القلب الدقيقة لوجود فريق طبي متكامل ومتخصص .

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