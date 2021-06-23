السفير المطر يقدم كتاب ( جيبوتي التي رأيت ) للسفير بامخرمة

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منار علي
التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المطر ، يوم امس بعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين في شتى المجالات ، وقدم السفير المطر كتاب ( جيبوتي التي رأيت) اهداء لسعادة السفير بامخرمة والذي قام بتأليفه الاعلامي السعودي خالد صالح العُمري ، ويحتوي الكتاب خلاصة تجربة الكاتب العُمري في رحلته التطوعية الإغاثية الطبية لجمهورية جيبوتي ممثلاً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، حيثُ ضم الكتاب في جنباته بعضاً من المواقف الإنسانية والقصص التي تجسّد المعنى الحقيقي للسمو الإغاثي والتجلي التطوعي للشباب السعودي الفريد وفقاً للرؤية الحكيمة 2030 .
حضر اللقاء المستشار الاعلامي لدى السفارة الأستاذ عبدالرحمن اليوسف .
وفي نهاية الزيارة عبّر السفير بامخرمة عن بالغ سعادته بما تقدمه المملكة للشعب الجيبوتي من جهود بارزة ، والتي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تقديم الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة .
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