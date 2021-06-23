العطلات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية، تعد المملكة العربية السعودية مقارنة مع الدول العربية الأخرى هي أقل الدول العربية من حيث عدد العطلات الرسمية، لكن تقوم المملكة بإعطاء عطلات طويلة فقد تصل مدة العطلة من 10 إلى 12 يوم، حيث يتم حساب عدد أيام العطل الرسمية كأيام عمل فقط، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت كأيام عطل رسمية وهي عطلة نهاية الأسبوع في المملكة، وفي هذه الحالة يمكنك أن تحصل على عطلة طويلة قد تصل إلى أكثر من أسبوعين.

العطلات الرسمية داخل المملكة:

تتوقف الدوائر والمؤسسات الحكومية في السعودية عن العمل خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على النحو التالي:

عطلة نهاية الأسبوع: يومي الجمعة والسبت.

أول عطلة في العام الجديد كانت عطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك من يوم 1 شوال الماضي، حيث أعطت المملكة أجازات رسمية، حيث كان عدد الأيام للقطاع الحكومي 12 يوم، وعدد الأيام للقطاع الخاص 7-3 أيام، كما صادف عيد الفطر الأول من شهر شوال وفق التاريخ الهجري عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وتكون العطلة فيه للقطاعات الرسمية 10 أيام أما القطاعات الخاصة (وذلك اعتماداً على رغبة صاحب العمل) فتتراوح بين 3 إلى 7 أيام.

ثاني عطلة وهي عطلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ستكون يوم 10 من ذو الحجة بإذن الله تعالى.

حيث صادف عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة وفق التاريخ الهجري. تتراوح العطلة فيه للقطاع الحكومي من 12-10 يوم للقطاعات الرسمية. وتتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام للقطاعات الخاصة (وذلك اعتماداً على رغبة صاحب العمل). وتبدأ العطلة من يوم الخامس من شهر ذو الحجة إلى الخامس عشر من نفس الشهر.

ثالث عطلة في المملكة هي عطله يوم 1 ميزان، وهي عطلة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث تعطي المملكة لكلاً من أصحاب القطاع الحكومي وأيضاً أصحاب القطاع الخاص عطلة رسمية عبارة عن يوم واحد من كل سنة وهو يوافق يوم 23 سبتمبر.

ملحوظة: بالنسبة لإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى في السعودية والخاصة بالقطاع العام إذا كان هناك دوام يوم واحد وقع بين عطلة نهاية الأسبوع وعطلة العيد فإن هذا اليوم يضاف إلى أيام إجازة العيد.

حيث أن المملكة قامت بتعديل المادة “السابعة” من “لائحة الإجازات” لتكون بالنص التالي: