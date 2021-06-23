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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تجديد الإقامة عبر أبشر بالخطوات والشروط المطلوبة للتجديد absher في المقال التالي
طرق تجديد الإقامة عبر أبشر ؛ من الأمور التي تحرص على القيام بها الحكومة السعودية هي مُتابعة تجديدات الإقامة للوافدين على أراضيها، وضمان استمرارية الوافد في الأراضي السعودية، وعدم دفع المُخالفات أو العقوبات أو حتى الترحيل من البلاد يجب أن يقوم بعملية تجديد الإقامة، خاصًة بعد قرار التجديد كل ثلاثة أشهر، لذا يجب على الجميع معرفة ما هي طرف التجديد، والشروط التي يجب توافرها من أجل السماح بعملية التجديد.
طرق تجديد الإقامة عبر أبشر
لقد أعلنت الحكومة السعودية عن تغيير مدة فترة تجديد الإقامة لتٌصبح من 3 إلى 6 أشهر، بدلًا من الانتظار لمدة عام كامل ثم القيام بالتجديد.
هذا بخلاف ما يتماشى مع عقد العمل الخاص بالوافد، ولقد سمحت الحكومة بإمكانية القيام بالتجديد من خلال منصة أبشر بكل سهولة في خطوات بسيطة.
كما يمكن أيضًا التجديد للعمالة المنزلية، أو لأحد أفراد الأسرة أيضًا بنفس الطريقة.
خطوات تجديد الإقامة عبر أبشر
ومن أجل تجديد الإقامة عبر أبشر يجب زيارة الموقع الرسمي للمنصة ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-
- تسجيل الدخول إما بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو بكتابة رقم الهوية الوطنية.
- إكمال خطوة التحقق من الرمز المرئي.
- سيتم إرسال نصية على رقم الهاتف بها رمز التحقق يجب إدخاله من أجل السماح بالدخول على الصفحة الرئيسية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على خدمة المكفولين.
- ثم اختيار الضغط على (تجديد الإقامة) من القائمة المنسدلة.
- ستظهر بعض التعليمات يجب قراءتها جيدًا، ثم الضغط على التالي الموضحة آخر الصفحة.
- سيتضح أمامكم أسماء العاملين لديكم أو أسماء أفراد الأسرة، يجب اختيار المراد تجديد الإقامة له ثم الضغط على التالي.
- يجب تحديد المدة إن كانت ثلاثة أو ستة أشهر.
- التأكيد على أن جميع البيانات المدخلة صحيحة ثم الضغط على تجديد الإقامة.
الشروط التي يجب توافرها من أجل تجديد الإقامة عبر absher
- عدم وجود مخالفات تأخير، وإن وجدت يجب القيام بسدادها في المقام الأول ثم القيام بخطوة التجديد.
- عدم وجود أي مخالفات مرورية ويجب أن يتم سدادها في حين وجود مخالفات.
- توفر بصمة العامل أو فرد الأسرة وبلوغه سن الـ 18 عامًا.
- سريان جواز السفر.
- تواجد العامل أو فرد الأسرة داخل الأراضي السعودية.
- عدم تسجيل العامل ضمن المتغيبين عن العمل.
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