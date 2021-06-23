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عمر شويل - جدة شروط دعم ساند الجديدة 1443 وحالات وقف الدعم وقيمة مبلغ الدعم وأرقام التواصل. حيث يعتبر برنامج ساند هو أحد وأهم المبادرات الحكومية التي تم أصدارها. وذلك لأنه كان الهدف الرئيسي من إصدار هذا البرنامج هو تقديم المساعدة والدعم للمواطن السعودي وأسرته أثناء الفترة التي تم بها تعطله عن العمل رذلك لأسباب خارجة عن إرادته. كما إنه يقدم للمواطن العاطل عن العمل فرصة للعيش بحياة كريمة أثناء فترة البحث عن وظيفة. ولذلك كان معرفة الشروط الجديدة التي قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل المملكة بوضعها للحصول على الدعم أمر هام. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض هذه الشروط الجديدة وقيمة مبلغ الدعم ومتي يتم وقف الدعم أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على تأمين ساند للنساء المتعطلات عن العمل وشروط استحقاق الدعم وكيفية التقديم للحصول عليه

شروط دعم ساند الجديدة 1443

يعتبر برنامج ساند من أهم البرامج التي قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بإصدارها للمواطنين. حيث إن هذا البرنامج يعمل وبشكل أساسي على المواطن السعودي وأسرته وحياته الإجتماعية. كما إنه دليل واضح على حرص الحكومة السعردية دائما على ترفير للمواطنين حياة كريمة تجعلهم قادرين على التغلب على ظروفهم المادية. ولذلك كان لإمكانية حصول المواطن على هذا الدعم تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتي يتمكن من الحصول على الدعم. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب ألا يتخطي عمر المواطن ال59 عاما

ينبغي أن يكون تخطي فترة العمل المحددة حسب المادة 14 من قانون العمل السعودي

وكذلك يجب ألا يكون لديه أي دخل أخر

أن يكون تركه للعمل للسبب خارج عن إرادته

ويلتزم المتقدم بجميع التدريبات المحددة

يجب أن يكون لديه القدرة على العمل.

حالات وقف دعم ساند

في حالة وفاة المستفيد

ظهور مصدر دخل جديد للمستفيد

وكذلك في حالة عدم قدرته على العمل

عند عدم بقاء تقييده داخل الوزارة

وأيضاً عند ثبوت عدم الجدية في البحث عن وظيفة

إذا غادر المملكة فوق ال60 يوما

عدم توافر شرط من شروط الاستحقاق

مبلغ الدعم وأرقام التواصل

يتم صرف مبلغ بقيمة 60٪ من إجمالي متوسط راتب الشهور التي يتم صرفها عن كل شهر من الشهور الثلاثة الأولي. وكذلك يتم صرف بقيمة 50٪ من إجمالي متوسط راتب الشهور بحيث لا يتخطي ال7500 ريال سعودي.

أرقام التواصل مع ساند :

يتمكن جميع المواطنين من التواصل مع برنامج ساند للتعطل عن العمل سواء كان للاستفسار أو للشكاوي عن طريق مايلي: