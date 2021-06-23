نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1442 شروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف لربات البيوت 1442، تم تدشين البحث عبر الشبكة العنكبوتية جوجل من الكثيرين من الأشخاص وخاصة الريفيون بالمملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في برنامج دعم ريف لربات البيوت 1442 وكيفية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المالية من خلال منصة ريف الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة والمياه وسوف نوافيكم بخطوات التسجيل في منصة ريف الإلكترونية من خلال السطور القادمة فتابعونا.

دعم ريف لربات البيوت 1442

يهدف برنامج دعم ريف لربات البيوت الكثير من الخدمات المهمة التي يتركز عليها حكومة المملكة تطبيقاً لاستراتيجية المملكة في 2030 والتي تهدف إلي تقديم العديد من التمويلات لصغار المزارعين لتسحين إنتاج الدولية الزراعي وسد الاحتياجات وتحسين مستوى الأنشطة الزراعية.

شروط التقدم في دعم ريف لربات البيوت 1442

يهدف برنامج دعم ريف لربات البيوت لتحسين الدخل المتوسط أو معدومي الدخل للريفيات ويجب قبل التسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم مستوفي جميع الشروط للحصول على الدعم لمساندة ومساعدة الاسر وتتلخص تلك الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدمون المشاركون في برنامج الدعم الريفي مواطنين سعوديين، وإذا لم يكن المتقدم سعودي الجنسية، فيجب أن يكون لديه بطاقة جوال واحدة على الأقل.

يجب أن يكون مقدم الطلب فردًا يدعم أحد التخصصات الزراعية المدرجة في الخطة، وكذلك يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المنطقة الإدارية المدرجة في خطة الدعم الريفي.

يجب ألا يشغل المرشحون لبرنامج الدعم الريفي أي مناصب أخرى في القطاع الخاص أو العام.

يجب ألا يقل عمر المرشحين عن 21 عامًا.

وأيضاً ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 6,000 ريال سعودي، ويجب أن تحصل أسرة مقدم الطلب على وثيقة عمل مستقلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

يتم تسجيل الطلب على المنصة الإلكترونية، وكذلك يتوجب على المستفيد امتلاك حساب بنكي ساري المفعول

وأن يتوافق التسجيل في منصة الدعم مع جميع التعليمات والشروط الطبية والفنية.

كذلك يجب ألا يتجاوز إجمالي خطط الدعم المالي المباشر ثلاث خطط ، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ 54000 ريال سعودي سنويًا.

رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1442

يدعم برنامج دعم ريف 1442 الكثير من القطاعات مثل قطاع العسل وتربية النحل، ومزارعي الأسماك وكذلك صغار الصيادين وقطاع اللبن، وصغار مربي الماشية ويمكن لمن يريد الحصول على الدعم التسجيل من خلال الخطوات التالية :