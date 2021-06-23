نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الراجحي شروط الحصول علي التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب ، يقدم بنك الراجحي توافر إمكانية الحصول علي قرض بنك الراجحي، وهذا من أجل توفير التمويل الوطني، وتلبية احتياجات العملاء الخاصة، وتحسين مستوي المعيشة من خلال أكثر من تمويل، حيث يقدم بنك الراجحي تمويل وطني تمويل شراء سيارة، وقرض التمويل العقاري، وقرض شخصي، مما يمتاز تمويل شخصي بنك الراجحي بالمرونة وسهولة تعامل؛ لإمكانية تقسيم الأقساط المتخذة من قبل العميل، وفي مقالتنا اليوم نقدم لكم شروط أهم تمويل شخصي بدون تحويل راتب يقدمه بنك الراجحي.



تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الراجحي

من ضمن الخدمات التي يوفرها بنك الراجحي لمقيمي السعودية، هو الحصول علي تمويل بدون تحويل راتب من خلال التقدم بالطلب إلي البنك، ويمكنك التعرف بالتفصيل علي طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي كما قدمنا سابقاً وفي خطوات بسيط بدون زيارة الفرع ستحصل علي تمويل بنك الراجحي بدون تحويل راتب خلال التالي:

قم بالدخول علي موقع بنك الراجحي الرسمي.

اختار من القائمة الرئيسية تمويل شخصي.

واختار تقديم الطلب.

سيظهر لك نموذج بيانات، قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في نموذج تمويل شخصي بنك الراجحي .

. قم بتقديم الطلب بعد حفظه، وفي خلال نصف ساعة فقط سيتم الرد من خلال بنك الراجحي بالموافقة أو الرفض وفقاً للشروط التي تم وضعها من قبل النقد المصرفي في السعودية، والتي سنتعرف عليها في الفقرة التالية.

إليك مقالتنا السابقة عن تمويل عقاري من بنك الراجحي ورابط الحاسبة وكل الشروط المطلوبة.

شروط الحصول علي قرض بدون تحويل راتب

يقوم بنك الراجحي بتوفير قرض بدون تحويل راتب ل أطباء المملكة وموظفي البنوك السعودية، ولكن تحت معايير وشروط خاصة .

المتقدم بالحصول علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل راتب سعودي الجنسية .

سعودي الجنسية . يعمل بإحدى مستشفيات الدولة بالقطاع الطبي بالمملكة العربية السعودية، وبالنسبة لموظفي بنوك السعودية أن يعمل في منظومة المصرف السعودي لمدة لا تقل عن عام .

يلا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً ولا يزادا عن 55 عاماً.

سداد قيمة القرض المحصول عليه شهرياً من خلال 1/3 راتبه الشهري.

مدة السداد لا تزيد عن 5 سنوات.

لا يقل الراتب الشهري للمتقدم بالحصول علي القرض عن 20000 ريال سعودي.

التمويل الشخصي بحد أقصي مليون ريال سعودي وحد أدني 50 ألف ريال سعودي.

تفرض رسوم إدارية علي قيمة القرض النهائية بمعدل 1%.

وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم وقدمنا كافة المعلومات التي يهتم لها الجميع من طريقة الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل راتب.