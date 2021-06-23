مواعيد وخدمات ومميزات القروض في مصرف الراجحي يعد مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية من اكبر البنوك في المملكة حيث يقدم العديد من برامج التمويل والقروض التي تناسب المواطنين على حد سواء وفي الفترة السابقة أعلان بنك الراجحي عن مواعيد عمل البنك الجديدة التي تسال عليها الكثير من العملاء والتي حددها البنك لاستقبال جميع العملاء على كافة فروعه في المملكة العربية السعودية، وأوضخ البنك أن مواعيد العمل داخل الفروع سوف تبدأ من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء, وتكون الإجازات الرسمية للبنك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ولكن هناك بعض الفروع يستمر العمل بها طوال أيام الأسبوع.

يقوم مصرف الراجحي بالكثير من الخدمات والتسهيلات التي يحتجاها كل أفراد المجتمع السعودي وذلك لقوة راس مال البنك التي تقدر خمسة وعشرين مليار ريال سعودي ومن اهم هذه الخدمات.

أنشاء حساب التميز.

حساب الجاري.

حساب الراتب.

برامج التمويل الشخصي.

برامج التمويل العقاري.

برامج تمويل السيارة.

المميزات الخاصة للقروض من مصرف الراجحي

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يوفر عدة طرق للسداد التي يمكن من خلالها العميل أن يختار ما يناسب ظروفه المادية. يتيح مصر الراجحي فترة تمويل للقروض بحد اقصي ستون شهرا وبحد ادني اثنتا عشر شهر. يقدم دعم مالي للأفراد يصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي وبحد اقل خمسة ألف ريال سعودي.

الشروط الواجبة للحصول على القرض الشخصي

أن لا يتجاوز عمر المتقدم على القرض الشخصي عن سبعون عاما.

يقوم المتقدم للحصول على القرض الشخصي بتقديم المفردات الخاصة بالراتب الخاص به.

يقوم المتقدم بسداد الرسوم الإدارية للمصرف بقيمة تقدر بخمسمائة ريال سعودي.

وان يكون القسط الشهري للقرض لا يقل عن 900 ريال سعودي بحد أدنى.

وبذلك نكون قد قدمنا شرح مختصر عن مواعيد العمل, وشروط الحصول على القرض الشخصي وبعض الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي في هذه المقالة وسوف نقدم لكم في المقالات القادمة شرح تفصيلي عن بعض البرامج والتمويلات التي يقدمها المصرف لعملائه داخل المملكة العربية السعودية فتابعونا.