SteelSeries تقدم  PRIME المجموعة الجديدة من اكسسوارات الألعاب القتالية المصممة خصيصًا بما يتناسب مع الألعاب الرياضية الإلكترونية، والمهندسة لتحقيق الفوز

دوت الخليج – أوصاف الفارس

لا اختصارات، ولا رموز للغش. برايم مصممة للفوز!

كشفت شركة SteelSeries، الشركة الرائدة في مجال ملحقات الألعاب والرياضات الإلكترونية، النقاب اليوم عن مجموعة Prime الجديدة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المحترفين، للمحترفين، بهدف الفوز بالبطولات. تأتي مجموعة Prime لتكمل مسيرة 20 عامًا من الابتكار والريادة لSteelSeries، كعلامة تجارية مميزة في مجال الرياضات الالكترونية، فهي صُممت للفوز، وتمت هندستها لتحقيق أداء مميز.

تم تصميم مجموعة Prime بدقة متناهية، وذلك بناءً على مدخلات وآراء أكثر من 100 لاعب محترف في العالم، لتحقيق هدف واحد ألا وهو الفوز. فالمجموعة المستوحاة من سيارات الرالي، تقدم مجموعة من ماوس الألعاب خفيف الوزن وسماعة رأس Arctis جديدة تتميز بأفضل التقنيات والابتكار بالمقارنة مع مثيلاتها من نفس الفئة.. تركيز كبير على الأداء، بدون أي صفارات أو أجراس من الممكن أن تعيق اللعب.

في بعض الأحيان يكون الفرق بين تحقيق الفوز أوالخسارة مسألة أجزاء من الألف من الثانية. لذلك تم تجهيز كل ماوس ألعاب في مجموعة Prime بمفاتيح مغناطيسية ضوئية تم تصميمها بحيث تدوم لمدة أطول ب5 أضعاف من منافسيها، مما يوفر أوقات استجابة فائقة السرعة كقوة الضوء.

تعمل مفاتيح Prestige OM بسرعة كبيرة مما يمكن اللاعبين من التغلب على منافسيهم في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تصميم مفتاح Prestige ليعطي اللاعبين النقرة الأكثر مثالية، حيث يحتوي على قلب مغناطيسي لضمان استمرارية المثالية هذه، حتى عند النقرة المائة مليون.

الأداء هو المعيار.. أما الميزات فهي اختيارية. يمكن للاعبين الاختيار من بين ثلاثة خيارات بناءً على أسلوب لعبهم: Prime أو Prime+ أو Prime Wireless.

Prime

العب كالمحترفين.. تم تطوير ماوس الألعاب Prime بالاشتراك مع أشهر لاعبي الرياضات الإلكترونية التنافسية في العالم، وهو يتمتع بشكل تم اختباره وتجربته، يهدف إلى توفير الراحة على أعلى المستويات أثناء اللعب. وهو يزن 69 جرامًا فقط للتقليل من الإجهاد عند رفع وتحريك اليد. وقد تم تصميمه ليتحمل أقسى حالات التآكل أوالتلف، كما أن تصميمه الخارجي يضمن قبضة غير قابلة للانزلاق. يوفر هذا الماوس مستشعر TrueMove Pro الذي يمنح اللاعب أداءً احترافيًا للرياضات الإلكترونية، كما يمتاز بالتخصيص الذي يجعل تغيير الإعدادات أمرًا سهلاً.

Prime +

العب كالمحترفين مع خيارات التخصيص .. بالإضافة إلى ميزات ماوس الألعاب Prime، فإن Prime+ يضيف خاصية التخصيص الكامل الذي لا يتطلب أي برمجة إضافية، إلى الشكل الذي تم اختباره وتجربته، والتصميم شديد التحمل، والشكل الخارجي الذي يضمن قبضة غير قابلة للانزلاق. وهو يزن 71 جرامًا فقط، ويوفر مستشعر TrueMove Pro+ الذي سمنح اللاعب أداءً احترافيًا للرياضات الإلكترونية، مع مستشعر إضافي لاكتشاف مسافة الإقلاع.

Prime Wireless

العب كالمحترفين مع الحرية اللاسلكية .. يشمل ماوس الألعاب Prime Wireless على جميع ميزات ماوس الألعاب Prime، مع إضافة الخاصية اللاسلكية، وذلك من خلال بطارية هي الأفضل في فئتها حيث توفر أكثر من 100 ساعة من اللعب المتواصل بالإضافة إلى السرعة في الشحن. ويزن الماوس 80 جرامًا فقط، كما تم تحسين كل عنصر مكون له بعناية ليتناسب مع الألعاب اللاسلكية. ويوفر مستشعرTrueMove Air أداءً احترافيًا مع تتبع حقيقي 1 إلى 1، بالإضافة إلى التخصيص الذي يجعل تغيير الإعدادات أمرًا سهلاً.

الفوز هو كل شيء.. حتى تتمكن من الفوز بكؤوس البطولات، فأنت تحتاج إلى إطلاق كل حواسك، وعندما يتعلق الأمر بالصوت الصادر عن الألعاب، فإن سماعة Arctis Prime تعتمد على تاريخ حافل من الجوائز التي فازت بها سلسلة Arctis ، بالإضافة إلى ذلك فهي تقدم سماعة رأس مريحة ذات صوت عالي الدقة، خفيفة في الوزن وعالية في الأداء، تم اختبارها وتجريبها.

Arctis Prime

تم تطوير هذه السماعة بالتعاون مع مجموعة من محترفي الرياضات الإلكترونية الحائزين على بطولات عدة، حيث تقدم وسائد أذن جلدية عازلة للضوضاء، تمحي أي ضوضاء خلفية، كما توفر برامج تشغيل الصوت عالية الدقة أقصى تفاصيل الصوت. تتميز سماعة Arctis Prime بهيكل معدني متين وخفيف الوزن، وميكروفون معتمد من Discord عازل للضوضاء، بالإضافة إلى كابل 3.5 مم قابل للفك، وأدوات تحكم في مستوى الصوت وكتم الصوت.

تعقد SteelSeries شراكات عدة مع أفضل الفرق المختصة بالرياضات الإلكترونية العالمية والمؤثرين، ومنهم FaZe Clan و Red Bull OG و SpaceStation و Heroic و Enlife ، وغيرهم. وقد قامت بإطلاق مسابقة Prime Cup ، للاحتفال بإطلاق مجموعة Prime الجديدة، وهي مسابقة للعبة PUG تضم ​​أفضل المحترفين المتعاقدين معSteelSeries ، وستُبث المسابقة على Twitch.TV/SteelSeries في يونيو 2021. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان المشجعين الاطلاع على سلسلة جديدة من المحتوى على@SteelSeries ، بعضها تعليمي، والبعض الآخر احترافي، وغير ذلك الكثير.