نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فرز نتائج الحج 1442 عبر المسار الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فرز نتائج الحج 1442، من الروابط التي يهتم بمعرفتها المتقدمين على الحج لهذا العام، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن قصر حج 1442 على المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تم فتح التسجيل على رابط المسار الإلكتروني خلال الفترة من 3 حتي 13 ذي القعدة 1442، لقبول 60 ألف حاج فقط ممن تتوافر لديهم الشروط التي قررتها الوزارة للتسجيل، ومن المقرر غلق باب التسجيل اليوم الأربعاء الموافق 13 ذي القعدة 1442 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على أن يتم إعلان نتائج الفرز يوم الجمعة الموافق 15 من نفس الشهر، ويتساءل الكثيرين عن الرابط المخصص لإعلان النتائج، وسوف نوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية فتابعونا.

رابط إعلان فرز نتائج الحج

الدخول على الموقع الإلكتروني “localhaj.haj.gov.sa“.

إدخال الرقم الوطني للمتقدم.

الضغط على نتائج الفرز.

وزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن شروط وضوابط التسجيل لحجاج الداخل لعام 1442.

حيث أكدت الوزارة على أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

وكذالك الحاصلين على جرعات التحصين بحد أدني جرعة واحدة ضد فيروس كورونا.

على أن يتم التسجيل على رابط المسار الإلكتروني الرسمي، الذي خصصته الوزارة لتسجيل طلبات الحج لحجاج الداخل.

نتائج فرز حج 1442

أعلنت الوزارة عن أن ما يقرب من نصف مليون من المواطنين والمقيمين، قد سجلوا على موقع المسار الإلكتروني لأداء فريضة الحج هذا العام، وسيتم فرز الطلبات المقدمة حسب الشروط التي أعلنتها الوزارة للقبول، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري، هذا وقد كشفت الوزارة عن موعد البدء في استكمال إجراءات الحج والمرحلة الثانية، بحيث سيتم تفعيل الرابط مباشرةً بعد غلقه في العاشرة مساء اليوم، بحيث سيتم إرسال رسائل للمتقدمين لتأكيد طلب الحج، حتي يتمكن المتقدمين من تأكيد حجز باقات الحج التي تم اختيارها، لتتمكن الوزارة من إصدار تصاريح الحج وأداء المناسك حسب الخطة التي وضعتها الوزارة، لحماية الحجاج وتقديم أعلى وأفضل وسائل الرعاية خلال فترة الحج، للحفاظ على سلامة الجميع والخروج بموسم الحج لهذا العام لبر الأمان.