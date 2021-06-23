شروط التقسيط من أمازون السعودية وطريقة الطلب

شروط التقسيط من أمازون السعودية واحد من أهم الخدمات التي يقدمها المتجر الإلكتروني الشهير أمازون، والذي يوفر العديد من المنتجات إلى العملاء، وجميع مميزات الشحن أيضًا، فيمكن الطلب والشحن حتى باب المنزل بالإضافة إلى إمكانية التقسيط من أمازون وسوف نتعرف على شروط تقسيط أمازون إلى جانب طريقة التقسيط من أمازون بالتفصيل.

شروط التقسيط من أمازون السعودية

أما عن شروط تقسيط أمازون فهي تتلخص في البنود التالية:

أن يكون لدى المتقدم بطلب التقسيط بطاقة ائتمانية، صادرة من خلال البنوك المعتمدة لدى متجر أمازون في السعودية.

موافقة البنك على التقسيط، وذلك باعتباره هو المسؤول الأول عن توفير القسط الشهري إلى المتجر، ومن بين البنوك المعتمدة لديه، بنك الإمارات الوطني، وبنك ساب والجزيرة والرياض.

ينبغي موافقة البنك على طرق السداد الشهري، وأنظمة التقسيط المتوفرة.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتقسيط والشراء من المتجر.

أن تكون المنتجات بقيمة لا تقل عن ألف ريال سعودي إن كان العميل حسابه لدى بنك الجزيرة، وبنك الرياض كذلك، بينما الاستثمار السعودي الحد الأدنى للتقسيط لديه هي خمسمائة ريال سعودي فقط.

طريقة الشراء من أمازون بالتقسيط

وعند زيارة متجر أمازون السعودي يمكنك الاطلاع على جميع المنتجات التي يوفرها المتجر، وإضافتها إلى عربة التسوق الموجودة في الموقع، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول إلى المتجر.

عقب الانتهاء من التسوق والتأكد من كافة المنتجات التي ترغب بشرائها قم بالنقر ع على تبويب التالي، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة من بينها أنظمة السداد والعنوان ورقم الجوال.

قم باختيار أحد برامج التقسيط التي يوفرها متجر أمازون، ثم راجع كافة البيانات وعقب ذلك نقوم بالنقر على تبويب إتمام.

الشحن المباشرة من أمازون

ويمكن الشحن المباشرة من خلال موقع أمازون بعد طلب المنتجات والسلع، وسوف يصلك المنتج حتى باب المنزل في مدة لا تزيد عن عشرة أيام فقط، وفي حال زادت المنتجات عن 200 ريال سعودي، فيمكن الحصول على الشحن المجاني، مع تقديم فرصة للدفع عند استلام المنتجات التي تم شرائها.