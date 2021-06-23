أنا رجل …. أنا رجل ….. بقلم / ناهد رطروط

هل هذا تصريح بالخيانة ؟؟!هل هذا سبب لهدر الكرامة؟؟! هل هذا يعني أن تُغفر لك كل الخطايا؟؟

هل هذا أن جرحك لي أسمى العطايا؟؟! هل جزاء حبي لك الإهانة وسوء النوايا؟! هل ثمن عمري معك الطعن في حشايا؟

توقعت في عيدنا أن تقدم لي أحلى الهدايا،ثم تطلب مني السماح ببساطة في النهاية. هل أصبعي ما جرحت !!؟؟لا، إنه قلبي، قلبي الذي زرعت به سكين غدرك

وتقول ألا يستحق حبنا سماحك وعفوك، حبنا !!ذاك الذي قتلته حين كان يرجو حبك!؟ لو كنت مكاني وكنت من أدماك

هل كنت سأحصل على تعاطفك وودك؟

وهنا ثارت ثائرته فأجاب: لكنت قتلتك

-تقتلني لو كنت مكاني وفي عز ألمي تطلب غفراني

فقال :أنا رجل والرجل………………….. -ماذا !!! أيشعر الرجل وتتبلد المرأة ؟؟

لا أيها الرجل إن قلبي في صدري يبكي وينزف ألماً ويصرخ وجعاً، كما كان ينبض لك حباً ويطير برؤيتك فرحاًتماماً مثل قلبك ينبض و يدق، وعند الغدر يصرخ ألماً، ولو جرحت يدي لسالت كما يدك دماً، نعم يا سيدي أنت رجل، كما أنني امرأة أحس كما تحس وأتألم كما تتألم

ولكني أسمى منك فدمي يسري فيه إخلاصاً وليس كدمك يمتلئ غدراً

آه كم تمنيت ان تكون رجل حب واخلاص

بدل أن تكون رجل غدر وانتقاص

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