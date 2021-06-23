نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية ورسوم استخراجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمثل طريقة إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية أهمية قصوى للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن مستند جواز السفر يعتبر من أهم الأوراق التي يتم من خلالها التحقق من الهوية، وينبغي أن يكون ساريًا، لذلك يتم السعر وراء التعرف على شروط إصدار جواز سفر للأطفال وقد أوضحت وزارة الداخلية أن هناك نموذج إصدار جواز سفر سعودي متاح إلكترونيًا وسوف نتعرف على سعر تجديد الجواز السعودي .

طريقة إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية

طريقة تعبئة نموذج إصدار جواز سفر للأطفال تتم بسهولة وفق ما أشارت إليه مصلحة الجوازات السعودية الجهة المسؤولة عن الجوازات وتجديدها، والتي وفرت طريقة استخراج جواز سفر سعودي بالطريقة التالية:

الولوج إلى بوابة حساب أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على تبويب الجوازات السعودية وبعدها نقوم بالنقر على حجز موعد.

ستقوم باختيار الموعد الذي يتناسب معك ثم بعدها قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

وعند الحضور إلى مصلحة الجوازات ستقوم بتقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من أجل تجديد الجواز والمسؤول عنها هو ولي أمر الطفل، من بينها هوية ولي الأمر والتي ينبغي أن تكون سارية.

بالإضافة إلى كارت العائلة والذي ينبغي أن يكون متضمنًا لاسم الطفل، وصورة شخصية للطفل بخلفية بيضاء.

صورة من شهادة ميلاد الطفل.

رسوم إصدار جواز سفر للأطفال

وفي المملكة العربية السعودية يمكن الحصول على إصدار جواز سفر جديد للأطفال مقابل سداد قيمة الرسوم والتي تم تقديرها بحوالي 300 ريال سعودي، وتُقدم عندما يتم تقديم الطلب الرسمي.

كم المدة المسموح بها للسفر قبل انتهاء جواز السفر

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بإطلاق كافة المعلومات التي تخص الحد الأدنى للمدة المسموح بها بالسفر قبل موعد انتهاء جواز سفر المواطنين وخصوصًا الأطفال، وقد تم تقدير هذه المدة بحوالي ثلاثة شهور فقط، وذلك إلى الدول العربية، بينما الدول الأجنبية.

فقد تم فتح المدة المسموح بها لتكون حوالي ستة شهور فقط، ويتم حسابها من تاريخ الإفلاح من الأراضي السعودية، ودعت إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات كافة.