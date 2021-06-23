نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات على ذهب لازوردي أفضل التشكيلات وأقل الأسعار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت لازوردي أقوى العروض على أسعار بعض منتجاتها الذهبية الأنيقة في السعودية، ومنحت الشركة المخضرمة اسمًا إعلانيًا لحملتها وهو: تخفيضات الصيف من لازوردي، وأعلنت أن التخفيضات على بعض المنتجات قد تصل إلى ما قيمته تتعدى الـ50%، ويعد سر تميز هذه الشركة أنها تطرح موديلاتها جذابة تأثر أنظار المتعاملين مع سوق الذهب في السعودية، كما أن موديلاتها تحاول تغطية جميع الأذواق المختلفة.

تفاصيل التخفيضات على الذهب

وجاءت تخفيضات لازوردي على بعض منتجاتها الذهبية بنسب تتجاوز الـ25% لبعض الموديلات كما أن هناك تخفيضات بنسب 35% على عدد من المنتجات الأخرى وتستمر نسب الخصومات في التصاعد حتى تصل لـ50% على عدد قليل من المنتجات الأنيقة والمميزة.

معرفة أشكال المنتجات الذهبية المشمولة في العروض

تعطي شركة لازوردي ميزة الشراء أون لاين عبر موقعها ذي الإصدار الخاص في السعودية، وكذلك يمكن للراغبين في الشراء مشاهدة الأشكال عبر الموقع في قسم تخفيضات الصيف.

أسعار الخواتم المشمولة في التخفيضات

تبدأ أسعار خواتم الشركة المشمولة في العروض من نحو 345 وحتى 1500 ريال سعودي.

أسعار السلاسل داخل تخفيضات الصيف

تتراوح أسعار السلاسل ما بين الـ500 وحتى 2000 ريال بعد إجراء الخصومات، لكن تختلف الأسعار بناءً على اختلاف الموديلات والعيار.

فروع لازوردي في الرياض

بوابة 5 الدور الأرضي محل رقم 47 في النخيل مول، 2976 من طريق الإمام سعود بن عبد العزيز.

ويمكنك شراء الهدايا الذهبية من لازوردي للمناسبات المختلفة مثل ما يلي:

يوم الأم

هدايا يوم الميلاد

هدية كمناسبة للتخرج والاحتفال

هدايا للخطوبة وعقد القران

ذكرى الزفاف

يوم الحب

رقم خدمة عملاء الشركة بالسعودية

استفسر عن العروض والتخفيضات أو الأسعار عبر الرقم التالي: +966 57 038 1204، أو من خلال رقم الفرع الأقرب لك.

صاحب شركة لازوردي

وأُنشئت هذه الشركة في 1980 وتقع في الرياض، وأُدرجت حصة منها في البورصة عام 2016، وتمتلكها عائلة العثيم، وتحديدًا عبد العزيز صالح العثيم وعبد الله عبد العزيز صالح العثيم.

سعر سهم الشركة

يبلغ سعر سهم الشركة 23 ريالًا وقد شهد السهم فترة استقرار كبيرة منذ نحو 10 أسابيع وكان قبل ذلك قد بلغ حدود الـ24 ريالًا.