شروط برنامج ساند الجديدة 1443 وطريقة التسجيل

شروط برنامج ساند الجديدة 1443 تم الإعلان عنها من قبل التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي يتم البحث عنها من قبل الأفراد غير العاملين داخل المملكة والراغبين في الحصول على الدعم من خلال ساند التعطل عن العميل أو التسجيل في ساند ويتم البحث أيضًا عن نظام ساند من يشمل ليتم التأكد من إمكانية الحصول على الدعم من ساند من عدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط برنامج ساند الجديدة 1443.

شروط برنامج ساند الجديدة 1443

تم وضع شروط برنامج ساند الجديدة 1443 وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم تقديم الدعم للأفراد السعوديين دون سن 59 عامًا، وقم تم إنشاء نظام ساند لمساعدة السعوديين المتعطلين عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم، وتضم شروط الحصول على ساند ما يلي:

شروط ساند التعطل عن العمل

يجب على الراغب في الحصول على دعم ساند التعطل عن العمل أن يستوفي الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج من السعوديين.

يجب أن يقل عمر المتقدم للبرنامج عن 60 عامًا حيث أنه بمجرد وصوله لسن المعاش يتم تسجيله للحصول على التأمين الاجتماعي.

يجب أن يتجاوز الراغب في التسجيل للحصول على ساند التعطل عن العمل المدة القانونية لشغل العمل.

يجب ألا يمتلك المتقدم للحصول على دعم ساند أي من المشاريع الخاصة أو وظيفة أخري تدر له دخلًا.

يجب ألا يكون سبب ترك العمل للمتقدم بإرادته الشخصية.

يجب أن يقوم المتقدم للحصول على الدعم بالمواظبة على التدريبات التي يقدمها برنامج ساند.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم قادرًا على العمل بصورة طبيعية.

طريقة التسجيل في برنامج ساند 1443

في حالة توافر كافة الشروط سابقة الذكر في الراغب في التسجيل ببرنامج ساند التعطل عن العمل يتم التسجيل في البرنامج من خلال الخطوات التالية: