دوت الخليج – الرياض دشنت هيئة المتاحف اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://museums.moc.gov.sa/، الذي سيكون نافذة اتصال لها مع عموم المنتمين للقطاع والباحثين فيه وشركاء الهيئة وملّاك المتاحف الخاصة بالمملكة.

وتقدم الهيئة من خلال موقعها كل ما يتعلق بالمتاحف في المملكة، من خلال أقسام متنوعة يتفرع منها قسم يُعرّف بالهيئة منذ إطلاقها مروراً بأدوارها المناطة بها، وصولاً إلى رؤيتها ورسالتها الإستراتيجية تجاه قطاع المتاحف، إلى جانب قسم خاص بمبادرات وبرامج ومشاريع القطاع المتحفي التي عملت وتعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الإستراتيجية، وقسم المركز الإعلامي الذي يتضمن رصداً لأخبار الهيئة ودورها في تنمية القطاع.

وتعدّ هيئة المتاحف واحدة من بين 11 هيئة ثقافية متخصصة تابعة لوزارة الثقافة، وتتولى مسؤولية تنظيم قطاع المتاحف ودعم وتمكين منسوبيه والفاعلين فيه، وتطوير بيئة القطاع والارتقاء بمخرجاته ليتماشى مع مستهدفات وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.