حالة نادرة في مستشفى د.الحسن النعمي التخصصي

دوت الخليج – الرياض أجرى الدكتور الحسن النعمي استشاري جراحة السمنة والمناظير عملية قص معدة ” تكميم ” نادرة لمصابة بالسمنة المُفرطة تمثلت في كون أحشاءها الداخلية معكوسة أو ما يُسمى بالمصطلح العلمي “Situs inversus” وهي حالة خُلقية تكون فيها الأعضاء الحشوية الرئيسية من مواقعها المُعاكسة , وقد تحدث بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.01% من البشر , حيث تم اجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعدى الساعة يد الدكتور وطاقمه الطبي في مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصي بالدمام وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن الدكتور الحسن حاصل على الزمالة الإمريكية والزمالة الكندية وتقلد عدد من المناصب الطبية وحاصل على عدد من المنجزات والجوائز بالأبحاث العلمية وقد سبق له العمل كأستاذ جراحة بجامعة الملك خالد.

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