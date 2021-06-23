دوت الخليج – واس كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الطالبة الكفيفة جيهان المجيدل نظير ما حققته من تميز واستحقاق بحصولها على الشهادة الجامعية بتفوق.

وأكد سموه أن ما حققته الطالبة مدعاة للفخر والاعتزاز، كونها تغلبت على جميع التحديات والظروف بالإصرار والإرادة، موجهًا بانضمامها إلى جائزة شقائق الرجال التي أطلقتها إمارة المنطقة، ومنحها الجائزة في أحد المسارات، إضافة إلى الاستفادة منها بلجان التحكيم والجائزة بصفة عامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم عميد كلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد أبا الخيل، ورئيس وحدة الإعاقة بجامعة القصيم الدكتور محمد العجلان، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشارتي الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي، ولولوة الخميري.

وسلم سموه الطالبة المجيدل هدية تذكارية بهذه المناسبة, متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

من جانبه نوه الدكتور أبا الخيل بالرعاية والدعم التي يوليها سمو أمير منطقة القصيم لمثل هذه الفئة الغالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو أمير القصيم يكرم الطالبة الكفيفة المجيدل لحصولها على الشهادة الجامعية بتفوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.