الصحة : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

دوت الخليج – الرياض أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (16,877,881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

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