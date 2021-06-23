دوت الخليج – مكة نفذت أمانة العاصمة المقدسة 157 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تجديد التراخيص البلدية، وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط مباسط عشوائية لبيع وجبات تُعد بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة وفرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 157 جولة رقابية على المنشآت التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.