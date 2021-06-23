رئاسة شئون الحرمين تطلق برنامج “إضاءات فكرية بلغتك”

دوت الخليج – واس أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد والحرام والمسجد النبوي ، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج (إضاءات فكرية بلغتك).

وأوضح مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي أن هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية ، مضيفا أن البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات التي يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة.

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