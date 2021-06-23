الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة تعلن فتح القبول والتسجيل للعام التدريبي 1443هـ

دوت الخليج – المدينة أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت عميدة الكلية فاطمة بولاقي أن فترة التسجيل ستبدأ اعتبارا من 17 – 11 -1442وحتى27 -11- 1442 ، مبينة أن التخصصات المتاحة للدبلوم الصباحي هي إدارة مكتبية ، خياطة وإنتاج ملابس ، تصميم أزياء ،العناية بالبشرة والمكياج ،العناية بالشعر، الوسائط المتعددة ، فيما التخصصات المتاحة بالدبلوم المسائي هي إدارة مكتبية .

ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

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