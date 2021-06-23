خطوات حجز موعد بالأحوال المدنية 1443 يعد ذلك من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقمون بحجز موعد من أجل الذهاب إلي الأحوال المدنية وتجديد البطاقة الشخصية أو إستخراج المستندات الخاصة بالهوية أو تعديل البيانات في هوية المواطن.

حجز موعد بالأحوال المدنية 1443

خدمة حجز المواعيد هي واحدة من ضمن الخدمات الحديثة التي قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في الأحوال المدنية وذلك لأن تقوم بتقليل إعداد المواطنين في المقرات الخاصة بالوزارة وأيضاً لتقليل وقت الأنتظار في المكاتب الخاصة بها وتعمل الوزارة في هذه الفترة علي القيام بتقديم للمواطنين والمقيمين في المملكة حتي يقومون بالحصول علي الأوراق التي يرغبون فيها من المنزل.

طريقة إلغاء الأحوال المدنية

من الممكن إن يقوم الشخص بعملية إلغاء الموعد الذي قام بحجزة في الأحوال المدنية في حالة عدم الذهاب حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي:

الأنتقال إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شكبة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة الجانبية الخدمات.

بعد ذلك تقوم باختيار الأحوال المدنية.

اختيار منها خدمات المواعيد.

يتم عرض لك المواعيد التي قمت بحجزها.

الضغط علي زر تعديل أو إلغاء الموعد.

النقر علي زر الحجز.

خطوات حجز موعد بالأحوال المدنية 1443

من الممكن إن تقوم بعملية حجز موعد في الأحوال المدنية إلكترونياً من خلال اتباع العديد من الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي: