طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة يعتبر ذلك واحد من أهم الأشياء التي تهم الكثير من العمال الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون مدة إنتهاء هذه التأشيرة والتي تمكنهم من العودة إلي أراضي المملكة مرة أخري وذلك بعد إنتهاء الأجازة الخاصة بهم في بلادهم.

صلاحية تأشيرة خروج وعودة

تأشيرة الخروج والعودة هي واحدة من ضمن التأشيرات التي تصدرها المديرية العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية إلي المقيمين في المملكة حيث إن هذه التأشيرة تستخدم في عملية الخروج والدخول مرة أخري إلي المملكة بإستخدامها بدلاً من إن يتوجة المقيم إلي سفارة المملكة مرة أخري قبل العودة وتكون هذه التأشيرة بمدة محددة تصل إلي ثلاث أشهر ويمكن تمديد صلاحيتها.

خطوات إستخراج تأشيرة الخروج والعودة

يتم إستخراج تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً من خلال موقع منصة أبشر عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:

الأنتقال إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

اختيار منصة أبشر للأفراد.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

إدخال رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمات الجوزات.

اختيار خدمة إصدار التأشيرات.

بعد ذلك تقوم باختيار تأشيرة الخروج والعودة.

تكتب رقم الإقامة والبيانات المطلوبة منك.

الضغط علي زر إستخراج التأشيرة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل الاستعلام عن صلاحية التأشيرة وتكون هذه الخطوات وفقاً للنحو التالي: