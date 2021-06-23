الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن يزور جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

دوت الخليج – الرياض : د. سحر رجب زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة منتدى نخبة الإبداع، جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، التقى خلالها المدير التنفيذي لجمعية (كفيف) سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن صالح الباهلي تناولا بها عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يأتي في مقدمتها توقيع اتفاقية تعاون بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية (كفيف)بهدف تفعيل الجوانب التطوعية من خلال تفعيل دور النخب بكافة فئاتهم تعزيزا لجوانب المعرفة الثقافية والفنية والعلمية ذات الأثر الإيجابي على ذوي الإعاقة البصرية.

وأشاد سموه بالدور الذي تبذله (كفيف) رغم تحديات الجائحة، مثمنا جميع جهودها البناءة تجاه أبنائها المكفوفين في سبيل خدمتهم. وأضاف: مستعدون لتقديم كامل الدعم لإخواننا، وهو شرف لنا أن تنضموا معنا في منتدى نخبة الإبداع، هدفنا سامي وبتكاتفنا في الأيام القادمة سنحقق كافة الرؤى والتطلعات.

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