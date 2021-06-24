مزايا قرار دمج التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمستفيدين

أوضح وزير المالية محمد الجدعان، إلى مزايا قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية وهو القرار الذي وافق علية مجلس الوزراء السعودي منتصف شهر يونيو الجاري من العام 2021، ويهدف من القرار تعظيم الاستفادة مما هو متاح من موارد للدولة وزيادة مدى الكفاءة المالية والتشغيلية، وقدم الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، على قرار الدمج، واصفاً تلك الخطوة بواحدة من خطى مسيرة الإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسسات الدولة، بمت يخدم تحقيق رؤية السعودية 2030.

أضاف الجدعان، أن قرار دمج التقاعد في التأمينات الاجتماعية، بعكس مدى الاحتمال الذي تولية القيادة الرشيدة للمملكة، نحو قطاع التأمين الاجتماعي والذي يوفر نظام تكافلي من شأنه تحقيق الحماية الاجتماعية، عبر دورة في حياة الأسرة والفرد والمجتمع ، واصفاً عملية الدمج بكونها من العمليات الإدارية والتنظيمية، سوف تعمل على توحيد مظلة من الحماية التأمينية التي ينتفع منها موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء.

أهم مزايا قرار دمج التقاعد والتأمينات الاجتماعية

أشار وزير المالية غلى مزايا قرار دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الاجتماعية وما سيتحقق للمستفيدين والتي منن بينها:

إزالة حالات التدخل في الاختصاصات المتشابهة

تحقيق مستوى متقدم من الرياضة في تقدم الخدمات والمنافع التأمينية.

تخفيض النفثات على المستوى الإدراري وتعزيز المالية

تحقيق أفضل استفادة من الموارد.

زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي .

تعظيم العوائد الاستثمارية.

العمل على تقديم جهود تكاملية تعزز من قدرة الأداء الاستثماري.

توفير المعاشات التقاعدية للمستفيدين بالقطاعين العام والخاص.

تأثير الدمج على المستفيدين

بيّنت مؤسستي التقاعد والتأمينات، أن الدمج لن يؤثر على ألية سير المعاملات والعمليات المرتبة بالمستفيدين، والتي منها مواعيد صرف المستحقات التأمينية أو المعاشات التقاعدية وألية المتبعة وكذلك توريد الاشتراكات، واستمرار الحصول على الخدمات من القنوات الرسمية المعهودة وبنفس ما هو متبع من إجراءات نظامية، وان المؤسستان ستعملنان على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالدمج، كما أكدت التأمينات أن قرار الدمج ليس له تأثير أو تعيير حول عملية الصرف للمعاش التقاعدي للعاملين .