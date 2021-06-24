نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تحدد مواعيد العطلات الرسمية في العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم ، تم إعلان تقويم العام الدراسي الجديد 1443، والذي أختلف بشكلٍ كامل عن نظام السنوات السابقة، وبالتالي سوف يكون العام الدراسي عبارة عن ثلاث فصول دراسية مع إضافة جمعه بين الحضور الوجاهي في المدارس وذلك لكافة المراحل مع التعليم عن بعد والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما يوضح التقويم العطلات والإجازات التي سيحصل عليها الطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي وموعد الامتحانات فتابعونا.

وزارة التعليم والعام الدراسي الجديد

بداية العام الدراسي حسب التقويم الذي تم إعلانه بداية من 21 من شهر المحرم 1443 هجريا الذي يوافق الأحد 29 من شهر أغسطس القادم

وذلك بسبب استمرارية نظام التعليم عن بعد طوال العام الدراسي السابق في جميع المراحل الدراسية

كما تم تحديد موعد بداية العام الجديد لكي يناسب الظروف الخاصة بالتعليم مع جائحة كورونا بعدما تم تقديم امتحانات العام الماضي.

وزارة التعليم ومواعيد العطلات الرسمية في العام 1443

تم تحديد العطلات الرسمية في السعودية حسب التقويم الرسمي التي أعلنته

حيث يحتوي العام الدراسي على 12 إجازة في الفصول الدراسية الثلاث

وزارة التعليم تحدد أجازات الفصل الدراسي الأول

حسب ما حددته وزارة التعليم فجاءت إجازة الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:-

يومان إجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في 22 سبتمبر 2021.

يوم واحد إجازة نهاية أسبوع طويلة في 11/3/ 1443 هجريا الذي يوافق 17 من أكتوبر 2021.

يوم واحد إجازة نهاية أسبوع طويلة في 29/3/1443هجريا الذي يوافق 4 من نوفمبر 2021.

10 أيام إجازة الفصل الدراسي الأول وتبدأ من ال25 من نوفمبر المقبل الذي يوافق 20/4/1443هـ .

إجازة الفصل الدراسي الثاني 1443هـ

حسب ما حددته وزارة التعليم فجاءت إجازة الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:-

يوم واحد إجازة نهاية الأسبوع المطلوبة يبدأ من 19 شهر ديسمبر المقبل الذي يوافق 15/5/1443 هـ.

عشرة أيام إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ من 6 يناير 2022 وتستمر حتي 16 يناير 2022.

يومين إجازة نهاية أسبوع الطويلة في الأول والثاني من شهر رجب 1443هجريا.

يومين إجازة نهاية أسبوع الطويلة وذلك يومي 22 و23 في شهر رجب 1443 هجريا.

نهاية دوام العاشر من شهر مارس 2022 إجازة الفصل الدراسي الثاني وتنتهي مع دوام الفصل الدراسي الثالث.

إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443

حسب ما حددته وزارة التعليم فجاءت إجازة الفصل الدراسي الثالث على النحو التالي:-

نهاية دوام يوم 24 من شهر رمضان 1443 هجريا الموافق 25 من شهر أبريل 2022 وتنتهي حتي يوم الثامن من شهر مايو 2022 إجازة عيد الفطر .

يومين إجازة نهاية الأسبوع طويلة تكون في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر شوال 1443.

يومين إجازة نهاية الأسبوع طويلة في يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر ذو القعدة.

مع نهاية دوام يوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو 2021 الموافق 1/12/1443 هجريا تبدأ إجازة نهاية العامة الدراسي.

وزارة التعليم تضع خطة للعام الدراسي الجديد

تم وضع نقاط لتوضيح آلية التقويم الدراسي الجديد والتي جاءت علي النحو التالي:

أن يتم دخول مواد جديدة حسب احتياجات كل مرحلة ويتم تعديل المنهج لرفع كفاءة الطلبة.

أن تتم زيادة عدد أيام الدراسة للطلاب والطالبات

ويتم تدريب الطلبة علي العودة للمدارس والمقاعد مع اتخاذ كل التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا

مع عودة المعلمين والمعلمات وجميع أعضاء هيئة التدريس في وزارة التعليم للدراسة بشكل حضوري في المواعيد الرسمية.

تطوير كل المناهج الدراسية في وزارة التعليم والحضور الوجاهي في المدارس المختلفة بالإضافة إلى تفعيل نظام التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية.

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة وزارة التعليم قد نالت إعجابكم