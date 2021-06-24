شروط تسجيل جامعة نجران للبنات 1443

إيضاح لآلية التسجيل والقبول في جامعة نجران بعد إعلان شروط تسجيل جامعة نجران للبنات للعام الجامعي 1443 وفق ما حددته عمادة الجامعة من نسب للقبول، وقد تأسست جامعة نجران في عام 2006، وتقع على مساحة 18 مليون متر مربع، ما سمح لها أن تمتلك أكبر المدن الجامعية السعودية، وتضم الجامعة مجمعًا للطالبات وأخرالطلاب كل منها يضم 14 كلية، وتستوعب ما يتجاوز الـ 45 ألف طالب.

شروط تسجيل جامعة نجران للبنات

أعلنت جامعة نجران شروط التسجيل والقبول 1443، بالنسبة للطالبات المستجدات الحاصلات على الثانوية العامة من مختلف الأقسام الأدبية والعلمية من اللائي يرغبن في الالتحاق بالجامعة، وتمثلت شروط تسجيل الطالبات في التالي:

يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

ويشترط حصول الطالبة المتقدمة على النسب المطلوبة للالتحاق بجامعة نجران.

كما يشترط أيضا أن لا يكون مضى على تاريخ حصول المتقدمة على الثانوية العامة، أو ما يعادلها عامين دراسيين.

يجب أن تكون الطالبة المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

فضلا عن شرط أن تجتاز الطالبة المتقدمة لكافة الاختبارات والمقابلات الشخصية، بحسب الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

يجب أن تكون الطالبة لائقة طبيًا.

أيضا يشترط الحصول لها على موافقة جهة العمل على الدراسة بالجامعة، وذلك بحال كانت المتقدمة تعمل.

إضافة لشرط أن لا تكون الطالبة تم فصله من جامعة نجران، أو من أي جامعة أخرى.

تستبعد الطالبة التي تتأخر عن موعد اختبارات القبول.

علاوة على إلزامية أن لا يزيد عمر الطالبة عن الـ30 عامًا، وذلك وفق شروط تسجيل جامعة نجران للبنات.

كما يشترط أن لا تقل درجة اختبار القدرات والتحصيلي للطالبة المتقدمة عن 50 درجة.

علاوة على وجوب أن لا تكون الطالبة مسجلة في درجة جامعية أخرى في جامعة نجران أو بأي من الجامعات السعودية الأخرى، أو حتى وسبق وأن حصلت على أي من الدرجات الجامعية.

متى مواعيد التسجيل في جامعة نجران 1443

يتم التقديم من قبل الطلاب والطالبات للالتحاق بجامعة نجران على مرحلتين، الأولى هي مرحلة القبول الرئيسي والتي تستقبل خلالها طلبات المتقدمين، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة القبول الاحتياطي، وفيها يتم قبول الطلاب بحسب ما يتوفر من مقاعد في كل كلية من الكليات، وجاءت مواعيد التسجيل والقبول 1443 جامعة نجران على النحو التالي: