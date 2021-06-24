البنك المركزي يوضح مزايا البنوك الرقمية للأفراد والمنشآت

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عمر شويل - جدة استبيان أهم مزايا البنوك الرقمية عقب أن وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنكين رقميين محليين، وتأتي هذه الموافقة في إطار حرص الحكومة السعودية على مواكبة أحدث التقنيات المالية وما تشهده أسواق المال العالمية من استخدام للتقنيات التكنولوجية، بهدف تعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على أن تكون أحد أكبر مراكز المال على المستوى العالمي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في هذا القطاع الذي شهد العديد من مبادرات التقنية الرقمية ضمن خطة استراتيجية تم وضعها للفترة من 2012 حتى 2025 تهدف إلى دعم وتنمية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره.

مزايا البنوك الرقمية وفق ساما

تم الترخيص لبنكين رقميين في المملكة العربية السعودية، حيث تحولت شركة المدفوعات الرقمية السعودية “STC Pay” لتصبح بنك رقمي محلي تحت اسم (بنك إس تي سي)، والبنك الأخر هو “البنك السعودي الرقمي” الذي تأسس بتحالف عدد من الشركات والمستثمرين.

وأبان البنك المركزي السعودي ساما مزايا البنوك الرقمية الآمنة، وذكر من تلك المزايا ما يلي:

تخضع البنوك الرقمية لكافة عمليات الإشراف والرقابة التي تطبق على البنوك العادية العاملة في المملكة.

علاوة على خضوعها لكافة الجوانب المتعلقة بكل من: التقنية ومخاطر التشغيل، والأمن السيبراني والمكافحة لغسل الأموال.

تقدم تلك المصارف بشكل حصري العديد من المنتجات والخدمات المالية التنافسية من خلال القنوات الرقمية.

فضلا عن أنها تواكب أحدث التطورات وتحديدا التي يشهدها القطاع المالي العالمي.

كما من شأنها أن تلبي أيضا كافة الاحتياجات المالية ويمكنها الوصول إلى القطاعات التي لا تصلها خدمات مصرفية، وذلك عن طريق نماذج عمل مصرفية مبتكرة في بيئة أكثر أمانًا وموثوقية، وهو الأمر الأكثر أهمية الذي يبحث عنه العملاء.

ما مزايا البنوك الرقمية لقطاع الأفراد والمنشآت

أوضح البنك المركزي السعودي أن مزايا البنوك الرقمية لا تقتصر على الاقتصادي الوطني فقط، بل يستفيد من مزاياها الأفراد والمنشآت الصغيرة، حيث تركز في المديين القصير والمتوسط على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تساهم في خلق بيئة تنافسية تساعد على تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك لما تتمتع به من قاعدة رأسمالية تمكنها من تبني الأفكار المبتكرة والتقنيات الأحدث.