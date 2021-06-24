ووهان.. غضبة السماء : رواية تطل على المكتبات تحاكي جائحة كورونا

دوت الخليج : جدة – ناصر الفايز

صدرت حديثاً عن دار ريادة للنشر ، الرواية الثانية للزميل الإعلامي خليل القريبي ، والتي حملت عنواناً جذاباً يحاكي ما تعرض له العالم من وباء عصي على الاندثار حتى الآن ، والذي جاب العالم من أقصى شرقه لأقصى غربه مروراً بدول العالم دون استثناء إلا فيما ندر . غضبة السماء ، رواية واقعية أعاد كاتبها قراءة العالم في فترة زمنية خاصة بدأت مع خواتيم ديسمبر 2019م ولم تنتهِ حتى الآن ، رسم بحروفه صورة لمفاصل الدول الكبرى التي تيبست بفعل الوباء ، وانعطف ليكتب عن الأثر والتأثير الذي مس كل بيت كبيراً كان أو صغيراً دون تفريق . مر الكاتب على كل ما حدث في هذه الفترة ، وكأنه يستعرض العالم ابتداءً من الخارج كأكبر وحدة ، أعظم الدول ، والمواقف السياسية ، إلى الداخل في تلك المنازل الصغيرة ، إلى الأشخاص واضطرابات مشاعرهم التي لا تُرى بالعين المجردة ، وحتى إلى داخل عقل الفيروس الذي سبب كل هذه الفوضى ، ودرجة وعيه . قال أحد قرائها : شعرتُ بقلبي يتحرك في مقاطع مؤثرة ، تُنذر أن ما يحدث غضب السماء ، فأقرأ تفاصيل المعاناة في أماكن متفرقة من العالم ، ثم أجد نفسي أبتسم على قفشات ومواقف واقعية حدثت داخل كل البيوت ، وحزنت كثيراً لما حدث في نهاية الرواية لشخصياتها

الرواية التي تحملها المكتبات ومنصة أمازون اليوم هي توثيق لمرحلة عاصفة في عمر الحياة كلها ، توثيق يبدأ بفزع الأوطانوينتهي بخوف البيوت

يذكر أن خليل القريبي ، زميل إعلامي ، وصانع محتوى ، يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ، صدرت له مجموعة من الأعمال الأدبية والتوثيقية ، منها رواية حفلة الزمن الجميل عام 2019م ، كتاب الوقت هو الحياة عام 2018م ، ومجلد البحرين إنجاز ملك ووفاء شعب عام 2015م