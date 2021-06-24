نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على المساعدة المقطوعة وشروط التقديم عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على المساعدة المقطوعة ، يعد التقدم بطلب للحصول على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا أحد أهم الأخبار التي يواصل البحث عنها الكثيرين من المواطنين في المملكة، وهي كيفية تقديم طلب مساعدة مقطوعة إلكترونيًا دون الذهاب إلى السلطة المختصة. حيث تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم مساعدات القطع إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني للوزارة، ويمكن لمن تنطبق عليه شروط وضوابط مساعدة القطع التقديم، كما يمكنك الاستعلام عن مساعدات القطع، والحصول على رقم طلب المساعدة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ويمكن أيضا أن تتعرف على أسماء المستفيدين الذين تم قطع ضمانهم الاجتماعي، وسوف نستعرض لكم كل تفاصيل موعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المالية.

التقدم على المساعدة المقطوعة

من أهم ما يبحث عنه الكثيرين من المواطنين وخاصة الأسر المتعففة والأسر الأشد احتياجاً؛ التقديم على المساعدة المقطوعة حيث عملت حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوفير منصة إلكترونية يمكن الوصل إليها جميع المواطنين بالمملكة للتسجيل والتقديم للحصول على الدعم المالي. فمع انتشار جائحة كورونا المستجد وتدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين كان من الضروري أن تدعم المملكة المواطنين بهذه الطريقة لمساعدتهم في تلبي الاحتياجات الخاصة.

شروط التقديم علي المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة لدي الأشخاص الذين يريدونَ الحصول على المساعدة المقطوعة وتتمثل تلك الشروط في التالي :

أولاً، أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة فما فوق ذلك.

ثانياً، أن لا يتجاوز راتب المتقدم بطلب حد الاستبعاد.

ثالثًا، أن يكون المتقدم يحتاج إلى الدعم المالي وأن يكون من الأسر المتضررة والأسر الأشد احتياجاً.

رابعاً، أن لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري، وكذلكَ أن لا يكون يمتلك عقار أو منزل

خامساً، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

رابط التقديم علي المساعدة المقطوعة

اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التقديم والتسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا عبر منصة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها من ” الاسم، كلمة المرور”

ثم الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد

ثم كتابة جميع البيانات من رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال الخاص بالمستفيد، تاريخ الميلاد.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على أيقونة التالي.

يتم كتابة الرسالة النصية المرسلة عبر الجوال، ثم الضغط على أيقونة التسجيل في الخدمة.

وبذلك تكون قد اشتركت في عملية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة وسوف يتم إدراج اسم المتقدم ضمن الحاصلين على المقطوعة المالية.

كيفية تحديث بيانات مستفيدي المقطوعة

إذا كنت من المواطنين المستفيدين من معاش المقطوعة فعل كافة المواطنين تسجيل الدخول إلي منصة التضامن الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بهم وذلك عن طريق الخطوات الآتية :

الاستعلام عن تاريخ المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتثنى لجميع المواطنين الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

الولوج إلي رابط وزارة التضامن الاجتماعي

ثم الكبس على خيار “استعلام عن المساعدة المقطوعة”

سينقلك المتصفح إلي صفحة البيانات، ويتوجب عليك كتابة رقم الطلب وكتابة رمز التحقق، ثم الضغط على أيقونة عرض.

سوف تظهر صفحة بها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمساعدة القطع وتاريخ الصرف.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

مع كثرة البحث عن تفاصيل موعد صرف المساعدة المقطوعة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين وإذا توفرت أي أخبار جديدة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الحساب الرسمي بالوزارة بتويتر سنوافيكم عنها أولاً بأول عبر موقع ثقفني.