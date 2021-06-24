رابط منصة مدرستي الجديد 1442 للتعليم عن بعد، أزداد البحث في الآونة الأخيرة عن الرابط الخاص بمنصه مدرستي للتعليم عن بعد من قبل المدرسين والطلاب أيضا أولياء الأمور لمتابعة سير العملية التعليمة التي تقدمها منصة مدرستي وتعتبر المنصة من أهم المنصات التي تقدمها وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية، والتي بدأت في العام الدراسي الماضي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم كلة وتعمل الوزارة على تقيم الوضع لمعرفة إذا كانت تستمر في التعليم عن بعد أو عودة الدراسة داخل المملكة من جديد ولم يحدد شيء حتى وقتنا هذا لذلك يبحث الطلاب عن طريقة الدخول على منصة مدرستي للإستفادة من الدوس الصيفية وسوف نعرض لكم من خلال موقعنا رابط منصة مدرستي وطريقة التسجيل.

رابط منصة مدرستي الجديد 1442.

تستمر منصة مدرستي في تقديم الدورس حتى يتمكن الطالب من حل وجباتة ومتابعة الدورس الصيفية مع معلمة إلكترونياً وتقدم المنصة محتوى تعليمي جيد لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية و في جميع المواد الدراسية التي يحتاج إليها الطالب حتى يتمكن الطالب ووالي الأمر متابعة أخبار التعليم بطريقة سهلة دون الذهاب إلى أي مكان ومن داخل المنزل وتحرص وزاره التعليم السعودية على تلبية أحتياجات الطلاب طوال العام الدراسي.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي.

يمكنكم الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني.

الدخول من خلال حساب الطالب الموجود على حساب نور.

تقوم بالدخول على منصة مدرستي من خلال حساب مايكروسوفت أوفيس.

قم بإدخال الاسم وكلمة المرور بشكل صحيح.

بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

تقدم منصة مدرستي ما لاتقدمة منصة أخرى وقامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتقديم الدروس الصيفية 1442 لتنمية مهارات الطالب، والحفاظ على سلامة الطلاب من خلال مراكز تدريب منصة مدرستي لشرح جميع المواد الدراسية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات، والتربية الدينية، والعلوم، والرياضيات، حتى يتمكن الطلاب من معرفة محتويات الدراسة في المنزل حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها على أكمل وجه وتعمل بكفاءة عالية حرصاً على تفوق الطالب.