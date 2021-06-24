كم سعر الأضحية في السعودية لهذا العام 1442 – 2021 بالتفصيل

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عمر شويل - جدة كم سعر الأضحية في السعودية لهذا العام 1442 – 2021 ؛ حيث في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك يقوم المواطن بالبحث عن إجابة هذا السؤال وبالأخص المواطنون الذين يحرصون على ذبح الأضاحي وذلك تقربا لله عز وجل وأيضاً مشاركة للحجاج في تنفيذ شعائر الله حيث أن المسلمين يقومون بتقديم الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة وتستمر حتى اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك ومن حيث أسعار الأضحية فهي تختلف من مكان إلى آخر ويقوم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن سعر الأضحية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح سعر الأضحية في المملكة العربية السعودية وسوف نقوم أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تخص الأضاحي في المملكة بالتفصيل.

كم سعر الأضحية في السعودية لهذا العام 1442 – 2021

أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية تختلف أسعارها بإختلاف نوع الأضحية والوقت الذي يتم شرائها فيه حيث أن سعر الأضحية يزيد بإقتراب موعد عيد الاضحى المبارك ويتم تحديد سعر الأضحية من خلال جمعية البر التي تقوم بتحديد الأسعار كل عام وهذه هي أسعار الأضاحي:-

سعر الأضحية من النوع السواكني تكون بسعر 1150 ريال سعودي.

سعر الأضحية من النوع (النعيمي) تكون بسعر 14900 ريال سعودي.

سعر الأضحية من النوع (الروماني) تكون بسعر 1080 ريال سعودي.

سعر الأضحية من النوع البربري تكون بسعر 855 ريال سعودي.

حجز موعد ذبح الأضحية إلكترونياً في السعودية

من الممكن أن يقوم المواطن بالمملكة العربية السعودية القيام بحجز موعد ذبح الأضحية إلكترونياً ويقوم المواطن بتحديد موعد مناسب من المواعيد المحددة وذلك حتى يتم تخفيف الضغط من أختلاط المواطنين وذلك ويتم الحد من إنتشار الوباء المنتشر وحتى يتم الحجز إلكترونياً يجب إتباع الخطوات الآتية.

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز موعد ذبح الأضحية.

ثم يتم الضغط على زر حجز موعد جديد من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم يقوم المواطن بتحديد عدد الأضاحي الذي يريد أن يقوم بذبحها.

ثم بعد ذلك يتم اختيار التاريخ من التواريخ الموجودة.

ثم بعد ذلك يتم اختيار الموعد المناسب.

ثم يقوم المواطن باختيار المسلخ المناسب.

ثم يتم كتابة جميع المعلومات التي تخص المستفيد وذلك حتى يتم تأكيد الحجز.

موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية 1442

يعتبر عيد الأضحى المبارك من الأعياد الدينية وهو ثاني عيد للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك حيث أن عيد الأضحى يقوم فيه المسلمين بأداء فريضة الحج ويقوم المسلمين بجميع الدول الإسلامية بذبح الأضاحي وذلك يتم في اليوم الأول من أيام عيد الاضحى ويستمر حتى اليوم الرابع، وموعد اجازة عيد الأضحى 1442 لهذا العام سوف يوافق العاشر من ذي الحجة (١٠ / ١٢ / ١٤٤٢) ه‍ والموافق العشرون من شهر يوليو ( ٢٠ / ٧ / ٢٠٢١) م.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على كم سعر الأضحية في السعودية لهذا العام 1442 – 2021 بالتفصيل وقمنا أيضاً بتوضيح كيفية التسجيل إلكترونياً لكي يتمكن المواطن من حجز موعد ذبح الأضحية.