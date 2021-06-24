وعكة صحية تلزم الزميلة الإعلامية “منال العثمان” السرير الأبيض

دوت الخليج جدة : هيئة التحرير تعرضت الزميلة الإعلامية منال العثمان مديرة منطقة الرياض ومقدمة برنامج ” رسالة نبض ووفاء ” لوعكة صحية مفاجئة ألزمتها السرير الأبيض في أحد مستشفيات الرياض الخاصة

“أسرة دوت الخليج ” يتمنون من العزيز القدير أن يشفيها وأن يتمم عليها بلباس الصحة والعافية .. إنه مجيب الدعاء

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