شروط السفر للنمسا من السعودية وكيفية استخراج الفيزا

أعلنت السفارة السعودية في النمسا اليوم عن إجراءات وشروط دخول السعوديين إليها، مع تقديم التسهيلات للتمكن من الدخول إلي أراضيها، وهي تقديم المستندات التي تثبت أنه كان متواجد في احدي الدول التي توجد بالقائمة والتي تضم 50 دولة من بينها السعودية، ويجب تقديم نتيجة اختبار بي سي آر، والشهادة الطبيعة أو شهادة التطعيم، أو شهادة تعافي، وفي حالة عدم التمكن من تقديم الشهادات باللغة الإنجليزية أو الألمانية، التي ذكرناها والتي حددتها السفارة يجب القيام بعمل اختبار بيولوجي جزئي فورا، علما بأنه لابد أن لا يقل الوقت المستغرق في عمله عن 24 ساعة من دخول الأراضي النمساوية.

السفارة السعودية في النمسا

قامت النمسا بتعديل قوائم لوائح الدول التي تمكن مواطنيها من دخولها التي وصلت لمعدل منخفض من الإصابة بالوباء المستجد، وتتضمن 50 دولة وهي أمريكا ومعظم الدول الأوروبية وكذلك المملكة العربية السعودية، وجاءت الاشتراطات كالتالي :

تقديم مستند إثبات التطعيم أو سلبيه الاختبار، ويشترط أن لا يكون قد مضي عليه 72 ساعة.

يشترط أن تكون الشهادات المقدمة من هيئة رسمية طبية.

إعفاء الأطفال من عمر العشر سنوات من إجراء الاختبارات.

يجب أن تكون شهادة التطعيم معتمدة من أوروبا وهي ( جونسون، فايزر، مودرنا، أسترازينكا).

يتم احتساب مده التلقيح بعد مضي 22 يوم من تلقي الجرعة الأولي.

علي أن تظل مستمرة حتي ثلاث أشهر من تاريخ تلقي جرعة التطعيم.

أما في حالة تلقي الجرعة الثانية تمتد لمدة ست أشهر.

فيزا النمسا للسعوديين

وقد أعلنت سفارة النمسا بالرياض عن بَدْء تلقي طلبات الحصول علي التأشيرة بداء من يوم 28 يونيو الجاري، للتمكن من السفر إلي النمسا وتعد من احد الدول التي وقعت علي اتفاقية الشغن التي تمكن المسافر بالدخول والتنقل بين 26 دولة، ويمكن تقديم الطلبات في كل من مركز في أف أس غلوبال بمناطق (الرياض، جدة، الخبر)، كما يمكن الحجز المسبق من خلال المراكز المعتمدة بالمملكة، والملفات والوثائق المطلوبة للحصول علي التأشيرة كالتالي.