نتائج الحج 1442 رابط localhaj.haj.gov.sa والاستعلام عبر البوابة الوطنية الموحدة

نتائج الحج 1442 رابط localhaj.haj.gov.sa لتقديم والاستعلام عن نتائج الحج، حيث اتاحت وزارة الحج والعمرة في بداية الشهر الجاري تقديم الحج مقتصرا فقط على الحجاج من داخل المملكة من السعوديين وأيضا المقيمين فيها، وذلك للحصول على تأشيرة أداء الشعيرة المباركة والركن الخامس من اركان الإسلام، وذلك وفق العديد من الإجراءات اللازمة والضوابط التي تخص التقديم والتسجيل وأيضا المقبولين لأداء الشعيرة المباركة والركن الخامس من اركان الإسلام، وقد قامت الشركات السياحية والتي تخص خدمات الحجاج، وهي أربعة شركات للخدمات تم إقرارها وقبولها من وزارة الح والعمرة، بتقديم العروض الخاصة بخدمات الحج والاسعار المقررة لها.

موعد نتائج تسجيلات حج 1442

وقامت وزارة الحج والعمرة بقبول أربعة شركات رئيسية لخدمات الحجاج، حيث تعتبر تلك الشركات هي الاقدم والأكثر حرفية وكفاءة في تقديم الخدمات الخاصة بالحج، كما تم التشديد على أتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في التعقيم والحرص على عدم الكثافة في خيم الحجاج أو في سيارات النقل، ومن تلك الشركات شركة الراجحي لتقديم خدمات الحج والعمرة، وقامت جميع تلك الشركات بتقديم العروض الأولية لها، وذلك مضافا إليه العديد من النفقات التي تخص هذا العام والتي تقدر بزيادة لحوالي 20% عن العام الماضي، وكانت الأسعار الأولية للشركات تقدر بالتالي:

يبدأ سعر برنامج الحج العامل والحمل التابعة له:6833 إلى 15540 ريال.

ويكون البرنامج الأقل تكلفة “البرنامج الميسر”: 3638 ريال.

بينما يكلف البرنامج الأقل تكلفة: ما بين 3829 إلى 5456 ريال.

كيفية استخراج تصريح الحج عبر بوابة مسار الحجاج الإلكترونية الاستعلام عن أحقية الحج عبر بوابة أبشر يتم الدخول على البوابة الرئيسية للحج والعمرة. كما يمكن الدخول مباشرة على الرابط لحجز واستخراج تصاريح الحج. يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول وتسجيل البيانات واتباع جميع خطوات التسجيل. حفظ التسجيل ثم الخروج. يتم الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. يتم الدخول على بوابة الاستعلامات الإلكترونية – الجوازات. قم باختيار ايقونة الاستعلام عن احقية الحج. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق. يتم اختيار “عرض” لتظهر نتيجة القبول.

رابط الاستعلام عن حالة الطلب وموعد النتائج

أقرت وزارة الحج والعمرة موعد الإعلان عن نتائج قرعة حجاج الداخل، حيث تقدم للحج هذا العام ما يزيد عن 150 ألف متقدم وتقوم الوزارة بفرز جميع الطلبات لقبول 60 ألف حاج هذا العام، على أن يتم الإعلان عن النتائج ابتداء من الجمعة 15 ذي القعدة 1442، ويتم الاستعلام عن حالة الطلب، ويبدا المقبولين في تحضير التقارير الخاصة بهم، التقارير الصحية والأمنية، وذلك يخص المقيمين بالمملكة وليس السعوديين، ويتم التقديم بالشركات الخاصة بخدمات الحج والتي تشمل الانتقال والإقامة.