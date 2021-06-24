رابط المسار الإلكتروني تسجيل المرحلة الثانية لحج الداخل 1442 وزارة الحج localhaj.haj.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لتسجيل المرحلة الثانية لحج الداخل 1442، نتناول اليوم متابعينا الأعزاء موضوع هام يشغل عدد كبير من المتقدمين، على الحج هذا العام والذي تقرر أن يكون من المواطنين السعوديين والمقيمين من مختلف الجنسيات، فبعد انتهاء المرحلة الأولي من التسجيل والتي استمرت من يوم الأحد الموافق 3 ذي القعدة حتي 13 من نفس الشهر، على أن تبدأ مرحلة جديدة لاستكمال إجراءات التسجيل وحجز الباقات، حيث تقوم وزارة الحج والعمرة بإرسال رسائل للمترشحين، ليتم عقب ذلك فتح رابط المسار الإلكتروني مرة آخري لاستكمال باقي الإجراءات، وقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج أن الأعداد التي قامت بالتسجيل، بلغت نحو 500 ألف من المواطنين والمقيمين.

رابط التسجيل للمرحلة الثانية حج 1442

رابط فرز نتائج الحج 1442

نوهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على أنه سيتم إعلان فرز نتائج الحج 1442، يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة، لتنطلق المرحلة الثانية من التسجيل الإلكتروني وهي تأكيد الحجز النهائي واختيار الباقات، وقد حددت الوزارة ضوابط وشروط لحج هذا العام لضمان سلامة الحجاج، وأداء المناسك بأمان دون حدوث مشاكل أو إصابات.

ضوابط وشروط حج 1442

أن يكون المتقدم من فئات التحصين التي حددتها وزارة الصحة ووزارة الحج وهي “محصن، محصب بجرعة واحدة ومر عليه 14 يوم، محصن متعافي من الإصابة”. يقتصر حج هذا العام على الفئات العمرية من 18 حتي 65 عاماً. ألا يكون الحاج مريض مرض مزمن وتكون حالته الصحية جيدة وقادر على أداء المناسك. الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل “ارتداء الكمامة، التباعد وعدم التزاحم، التعقيم بقدر الإمكان”.

وزارة الحج والعمرة

حددت وزارة الحج والعمرة العدد المطلوب لأداء فريضة الحج هذا العام.

بحيث لا يتجاوز أل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

وذلك ضمن حرص الوزارة والمملكة على سلامة الحجاج والخروج بموسم الحج لبر الأمان.

فقد اهتمت المملكة بوضع خطة وقائية لحماية وسلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا، وقد وفرت الجرعات الخاصة بلقاح كوفيد 19 لتحصين الموجودين على أراضيها من المواطنين والمقيمين، وتعمل الوزارة حالياً على الاختيار بين المسجلين على الموقع الإلكتروني للحجاج الداخل، لتحديد المنطبق عليهم الشروط والضوابط التي تم تحديدها مسبقاً، لتبدأ المرحلة الثانية لتأكيد الحجز والباقات التي تم اختيارها أثناء التسجيل بالمرحلة الأولي.