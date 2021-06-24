نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني للاستعلام عن نتائج فرز الحج وتأكيد الطلب وحجز الباقات واستكمال الإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني للحج، من أهم الروابط التي يبحث عنها المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من قبل السعوديون والأجانب، من أجل متابعة طلبات الحج ومعرفة نتائج فرز الحج، وفقاً للبرنامج الموضوع من قبل وزارة الحج والعمرة والذي أعلن أنتهاء المرحلة الأولى للتسجيل في العاشرة من مساء أمس الأربعاء 14 ذو القعدة 1442، والبدء في المرحلة الثانية الخاصة بفرز الطلبات المقدمة وتأكيد الحج، لمن تم اختياره لأداء الفريضة ومن استكمال إجراءات الحج وحجز الباقات عبر المسار الإلكتروني للحج

رابط نتائج فرز الحج 1442

صرح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام السعيد، في مداخلة مع عدة قنوات تلفزيونية ” قناة العربية، قناة الإخبارية” بأن الوزارة سوف تقوم بإرسال رسائل نصية “sms” للمترشحين لأداء فريضة الحج، من الذين انطبقت عليهم شروط الحكومة السعودية التي وضعتها للحج، لتأكيد طلباتهم وسوف يتم فتح رابط المسار الإلكتروني لهم مرة أخرى، لتأكيد الحج وحجز الباقات و أستكمال إجراءات الحج.

وزارة الحج والعمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنفوجرافك يوضع يوضح نسب الذكور والإناث الذين تقدموا بطلبات للحج 1442، والفئات العمرية للمتقدمين وجاء كما يلي.

الذكور المتقدمين 59% من العدد الكلي للمتقدمين. نسبة الإناث بلغت 41%. المتقدمين التي تقل أعمارهم السنية عن 20 سنة 3%. نسبة المتقدمين من سن 21 حتى 30 سنة 26%. المتقدمين من سن 31 عام حتى سن 40 سنة الأكبر بين جميع الفئات بلغت 38%. الفئة العمرية من 41 سنة حتى 50 سنة نسبتهم 20%. الفئة العمرية من سن 51 سنة حتى 60 عام بلغت نسبتهم 11%. الفئة العمرية أكبر من 60 عام بلغت نسبتهم من عدد المتقدمين 2% فقط وهي أقل نسبة بين جميع الفئات.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

الدخول على رابط localhaj.haj.gov.sa .

. تسجيل رقم الهوية الوطنية للسعوديون.

إدخال رقم الإقامة للأجانب.

الضغط على عرض النتيجة.

ألية الفرز لحجاج الداخل

صرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الحج والعمرة أن ألية الفرز، ستعتمد على مطابقة المتقدمين للشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة، وهي الضوابط الصحية المعروفة من تحصين ضد فيروس كورونا، “محصن، محصن أكمل جرعة واحدة ومر عليها أكثر من 14 يوم، أو محصن متعافي من الإصابة ومر عليه 6 أشهر على التعافي”.